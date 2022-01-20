На думку ВООЗ, такий захід не є ефективним.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує країнам закривати кордони через штам коронавірусу "Омікрон", який стрімко поширюється по світу.

В організації кажуть, що це не запобігає поширенню COVID-19, а шкодить економіці держав. Також у ВООЗ порадили не вимагати підтвердження щеплення від коронавірусу як головної умови для в'їзду, тому що вакцини не рівномірно розподіляються у світі, йдеться в сюжеті ТСН.

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Також у ВООЗ не поспішають говорити, що пандемія закінчиться вже цього року.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в ВООЗ спростували чутки про те, що "Омікрон" – це останній варіант COVID-19 і пандемія з ним закінчиться. За словами представників ВООЗ, це не відповідає дійсності, оскільки при нинішньому рівні поширення нічого виключати не можна.

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