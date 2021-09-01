Нові правила набули чинності 1 вересня.

Влада Фінляндії з 1 вересня послабила вимоги для туристів, але не для всіх. Нові правила торкнутися тільки тих, хто приїжджає з країн, які не належать до групи ризику.

Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії.

Туристи, які прибули з "зелених" країн і регіонів, не повинні пред'являти негативний тест на COVID-19 або сертифікат про повний курс вакцинації. Крім того, їм не потрібно повторно робити тест на COVID-19 протягом 72-120 годин після прибуття.

До таких країн і регіонів відносяться Гонконг, Китай, Макао, Мальта, Тайвань, Угорщина, Нова Зеландія, Польща, Ватикан, а також деякі райони Норвегії та Швеції.

Читайте такожЛатвія визнала видані COVID-сертифікати в "Діі"Водночас туристи з інших країн і районів повинні пред'явити свідоцтво про одужання від COVID-19 протягом останнього півроку, підтвердження про повну вакцинацію або негативний тест на COVID-19, зроблений до прибуття в країну.

Нові правила діятимуть до 15 жовтня. Перелік країн і районів і буде змінюватися кожні два тижні в залежності від епідеміологічної ситуації.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України перерахували Всі країни Європи, відкриті для подорожей українець.

Автор: Анастасія Горбачова