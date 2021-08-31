Вільно можна в'їжджати тільки в три країни, для інших необхідно здати ПЛР-тест і/або вакцинуватися.

У Міністерстві закордонних справ України перерахували всі країни Європи, відкриті для подорожей українців.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України в соціальній мережі Facebook.

"МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно та безпечно подорожувати світом, навіть за нинішніх складних умов пандемії", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як заявили в МЗС, останній день літа не означає закінчення сезону подорожей. Зокрема, багато цікавих туристичних напрямків, зокрема, в Європі, відкриті для українців.

Зараз для українців без вимоги ПЛР-тесту і вакцинації відкрито три країни: Албанія, Естонія та Іспанія.

Ще дві країни вимагають тільки повну вакцинацію: Ісландія і Чехія.

Ще 30 країн вимагають для в'їзду ПЛР-тест та/або повну вакцинацію: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

Читайте такожЧорногорія обмежила в'їзд до країни: які нові правилаВодночас правила в'їзду постійно змінюються.

Крім того, деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

"Щеплення якими вакцинами визнається, чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспотром та подорожі літаком – ці, та багато інших нюансів є дуже важливими і можуть варіюватися від країни до країни", - йдеться в повідомленні.

"Щоб уникнути неприємних ситуацій на кордоні рекомендуємо перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту на інтерактивній онлайн-мапі http://tripadvisor.mfa.gov.ua", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, що з 5 серпня змінилися правила для в'їзду і в саму Україну.

Автор: Віталій Саєнко