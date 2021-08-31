"Зелені" сертифікати вакцинації європейського зразка про повний курс вакцинації треба надавати одночасно з негативним тестом на коронавірус.

Італія скасувала вимогу п'ятиденної ізоляції для українських туристів, які відвідуватимуть країну у період пандемії коронавірусу з сертифікатами вакцинації

Про це йдеться в оновленій інформації інтерактивної мапи світу на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС України".

Зокрема, бажаючим відвідати Італію слід врахувати ряд основних обов’язкових вимог:

-наявність довідки про негативний результат молекулярного або антигенного тестування на COVID-19, який має бути зроблений, як мінімум за 72 години до приїзду;

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-по прибуттю до Італії не щеплені від COVID-19 громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який маэ підтвердити негативний результат.

"Проходити самоізоляцію не потрібно, якщо громадянин має негативний результат молекулярного або антигенного тесту на COVID-19, а також надав перевізнику або будь-якій іншій уповноваженій особі відповідний "зелений" сертифікат (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca) (зелений паспорт надається завжди разом із негативним результатом тестування)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у разі відсутності зазначених вище сертифікатів, громадяни можуть в’їхати до Італії, але вони повинні: самоізолюватися протягом п’яти днів, активуючи місцеві процедури нагляду за здоров’ям, повідомивши про це місцеві органи охорони здоров’я; пройти тест після завершення встановленої самоізоляції.

Діти віком до шести (6) років завжди звільняються від вимоги молекулярного або антигенного тесту, але все одно повинні самоізолюватися, за наявності такої необхідності.

Ці положення діють до 25 жовтня 2021 року.

Детальна інформація (англійською мовою) щодо актуальних правил в’їзду в Італійську Республіку, посилання на анкети особистої декларації, інформація щодо правил проходження самоізоляції та виключення з них міститься на офіційній веб-сторінці Міністерства закордонних справ Італії за посиланням: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

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Автор: Віталій Саєнко