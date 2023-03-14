Спочатку чотириденний ретрит буде доступний тільки для 10 щасливчиків, але пізніше обіцяють провести онлайн-курси.

Фінляндія, яка вже п'ять разів поспіль визнається найщасливішою країною світу, запускає майстер-клас із щастя, щоб допомогти людям відшукати свого "внутрішнього фіна".

Як пише The Independent, у скандинавській країні офіційно запустили унікальний ретрит, щоб допомогти людям стати щасливими. Його учасники відправляться в Озерний край Фінляндії, де розмістяться на курорті Куру, що працює за системою "все включено".

Під час перебування на курорті гості дізнаються про природні ремесла, повправляються в лісах і на озерах, насолодяться "заспокійливими звуками і музикою", спробують "їжу для душі та тіла" і познайомляться з фінським способом життя завдяки "експертам, які працюють вашим особистим тренером".

Відео дня

"Ми віримо, що фінське щастя походить від тісного зв'язку з природою та нашого буденного способу життя: це не якийсь містичний стан, а навик, якому можна навчитися та поділитися. Ми хочемо допомогти людям знайти та освоїти цей фінський настрій. Для нашого майстер-класу ми вибрали найкращих тренерів, один з найбільш вражаючих курортів Фінляндії і час на початку літа серед прекрасної фінської природи", – відзначають в Discover Finland.

Наразі чотириденний ретрит доступний лише для 10 щасливчиків, які пройдуть двоетапний процес подання заявок, але пізніше цього року планується провести онлайн-майстер-клас.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фінляндія потрапила до топ-10 найбезпечніших країн Європи у 2023 році.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.