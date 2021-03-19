У рейтингу з 95 країн Україна розташувалася на 69-му рядку.

Фінляндія четвертий рік поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн світу.

Про це йдеться в дев'ятій Всесвітній доповіді про щастя (World Happiness Report), опублікованій у п'ятницю, 19 березня.

За словами авторів доповіді, цього року вони зіткнулися з унікальною ситуацією, адже належало зрозуміти, який вплив на суб'єктивний добробут людей справила пандемія COVID-19 — і навпаки.

«Дивно, але в середньому не спостерігалося погіршення самопочуття людей, якщо говорити про їх власну оцінку свого життя. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди розглядають COVID-19 як звичайну зовнішню загрозу, яка зачіпає всіх, і що це породило більше почуття солідарності та співчуття», — відзначив канадський економіст і редактор доповіді Джон Ф. Хелліуелл.

Читайте такожМайже 80% українців вважають себе щасливими - опитуванняДо десятки найщасливіших країн у новій доповіді увійшли також Ісландія, Данія, Швейцарія, Нідерланди, Швеція, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія та Австрія.

У рейтингу з 95 країн США розташувалися на 14-му місці, Великобританія на 18-му, Франція на 20-му. З-поміж країн пострадянського простору найкращі показники в Естонії та Литви (28 і 29 місця). Росія на 60-му місці, Україна на 69-му.

Найнещасливішими країнами виявилися Танзанія та Зімбабве.

Що таке Всесвітня доповідь про щастя

Всесвітня доповідь про щастя — це щорічна доповідь, яка публікується підрозділом ООН з пошуку рішень стабільного розвитку.

У липні 2011 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що закликає країни-члени ООН оцінювати щастя свого народу та використовувати його як орієнтир в політиці держави.

Перша Всесвітня доповідь про щастя була опублікована 1 квітня 2012 року. Там викладалися принципи світового щастя, причини щастя й бідності, а також наслідки, висвітлені в тематичних дослідженнях.

У доповіді використовуються дані опитувань Інституту Ґеллапа.

У 2018, 2019 і 2020 роках перше місце в рейтингу посідала Фінляндія.

У 2020 році Україна займала 123 місце серед 153 країн.

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Переклад: Катерина Комолова