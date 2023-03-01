До топ-5 найбезпечніших країн Європи потрапили Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Данія і Люксембург, а Україна і Росія посіли останні місця.

Швейцарія очолила свіжий рейтинг найбезпечніших для туристів країн Європи станом на початок 2023 року.

В рамках дослідження від компанії Gamblino.com було проаналізовано дев'ять показників, пов'язаних з безпекою в пунктах призначення, включаючи кількість вбивств, нападів і смертей на дорогах, ризик стихійних лих і глобальний індекс миру, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Всього оцінювалися 39 країн, тобто не тільки ті, що входять в Євросоюз і Шенгенську зону. Прогнозовано через розв'язану росіянами війну останні два місце дісталися Україні та Росії з індексами безпеки 75,1 та 93,8 балів відповідно. Для порівняння, у лідера рейтингу Швейцарії цей показник становить 45 балів.

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Примітно, що в топ-10 опинилися виключно країни Північної і Західної Європи.

Топ-10 найбезпечніших країн Європи у 2023 році

1. Швейцарія.

2. Ісландія.

3. Норвегія.

4. Данія.

5. Люксембург.

6. Фінляндія.

7. Ірландія.

8. Нідерланди.

9. Австрія.

10. Швеція.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький Мюнхен визнали найбезпечнішим містом у Європі для туристів, які подорожують поодинці. Також в топ-5 потрапили Цюріх, Прага, Загреб і Тімішоара.

Перед цим туристичні експерти визначили країни світу, куди найбезпечніше їхати на відпочинок жінкам, подорожуючим поодинці. Очолили рейтинг Ірландія, Австрія та Норвегія.

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