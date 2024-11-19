На канатній дорозі популярного французького гірськолижного курорту Валь Торанс (Val Thorens) сталася серйозна аварія, внаслідок якої постраждали 17 людей.
Як повідомляють у Савойській префектурі, близько 07:30 кабіна канатної дороги Cime Caron, яка використовувалася для будівельних робіт та перевозила 16 робітників, зіткнулася зі станцією прибуття. Це сталося на висоті понад 3 тисячі метрів.
Двох важкопоранених людей довелося доставити до лікарень гелікоптером, лікарі кажуть, що зараз їхнім життям нічого не загрожує. Шестеро людей госпіталізували з легкими пораненнями, а ще дев'ять отримали допомогу на місці.
Завтра на місце аварії мають виїхати працівники Бюро з розслідування нещасних випадків на наземному транспорті. Прокуратура муніципалітету Альбервіль вже почала судове розслідування.
Аварії на канатних дорогах
Навесні цього року повідомлялося про страшний інцидент на канатній дорозі в турецькій Анталії. Кабіна врізалася в стовп, а її пасажири випали просто на землю.
У 2021 році в горах Італії на канатній дорозі обірвалася кабіна з пасажирами. Внаслідок цієї аварії загинули 14 людей