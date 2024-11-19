Він є частиною групи курортів "Три долини", до якої також входить Куршевель.

На канатній дорозі популярного французького гірськолижного курорту Валь Торанс (Val Thorens) сталася серйозна аварія, внаслідок якої постраждали 17 людей.

Як повідомляють у Савойській префектурі, близько 07:30 кабіна канатної дороги Cime Caron, яка використовувалася для будівельних робіт та перевозила 16 робітників, зіткнулася зі станцією прибуття. Це сталося на висоті понад 3 тисячі метрів.

Двох важкопоранених людей довелося доставити до лікарень гелікоптером, лікарі кажуть, що зараз їхнім життям нічого не загрожує. Шестеро людей госпіталізували з легкими пораненнями, а ще дев'ять отримали допомогу на місці.

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Завтра на місце аварії мають виїхати працівники Бюро з розслідування нещасних випадків на наземному транспорті. Прокуратура муніципалітету Альбервіль вже почала судове розслідування.

Аварії на канатних дорогах

Навесні цього року повідомлялося про страшний інцидент на канатній дорозі в турецькій Анталії. Кабіна врізалася в стовп, а її пасажири випали просто на землю.

У 2021 році в горах Італії на канатній дорозі обірвалася кабіна з пасажирами. Внаслідок цієї аварії загинули 14 людей

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