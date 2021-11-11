Кордони Франції будуть відкриті лише для тих українців, які повністю вакциновані проти коронавірусу.

Франція вирішила залишити відкритими кордони для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації. МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей", - написав він.

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Кордони Франції будуть відкриті лише для тих українців, які повністю вакциновані проти коронавірусу.

Які умови потрапляння у Францію:

До Франції зможуть в'їхати українці, щеплені вакциною Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield та Jansen/Johnson & Johnson.

Вакцинація проти коронавірусу вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen та сім днів з другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами.

На кордоні необхідно буде пред'явити лише сертифікат про вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та/або про відсутність контактів з особами, які захворіли на коронавірус.

Як повідомляв УНІАН, раніше Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія, Чехія та Швеція зберегли можливість для українців подорожувати у ці країни.

Автор: Олег Давигора