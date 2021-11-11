Українські туристи зможуть відвідати країну за умови повної вакцинації чи негативного тесту.

Швеція поповнила список країн, які вирішили залишитися відкритими для туристів з України після її виключення з "зеленого списку" Євросоюзу.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту. Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше", – написав Кулеба.

Умови в'їзду до Швеції для українців з 9 листопада

Швеція визнає видані в Україні цифрові сертифікати вакцинації проти COVID-19. До схвалених Швецією вакцин належать: Comirnaty (BioNtech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen, AstraZeneca/SKBio, Covishield, BIBP/Sinopharm та CoronaVac (Sinovac).

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacВодночас, під час в’їзду до Швеції для громадян України, у яких відсутній цифровий COVID-сертифікат України, залишається чинною вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту, тесту на антиген, LAMP, TMA на COVID-19, зроблених за 72 години до прибуття. Ця вимога поширюється на іноземців віком від 18 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія та Чехія зберегли можливість для українців подорожувати у ці країни.

Автор: Марина Григоренко