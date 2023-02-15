Впровадити єдиний квиток французька влада планує до 2025 року.

Влада Франції заявила про плани запустити єдиний проїзний, який можна буде використовувати на всіх видах громадського транспорту країни.

На думку французького міністра транспорту Клемана Бона, цей захід полегшить поїздки і допоможе скоротити викиди парникових газів, повідомляє SchengenVisaInfo.

"Єдиний квиток – це захід, який можна застосувати по всій країні та який полегшить всі поїздки. Амбітні та конкретні заходи: так ми скоротимо викиди парникових газів в транспортному секторі та полегшимо життя всім французам", – заявив Бон.

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За даними Міністерства екології Франції, єдиний квиток на громадський транспорт, який, як очікується, буде повністю введений в дію до 2025 року, полегшить повсякденне життя громадян і заохотить більше людей користуватися громадським транспортом замість особистого транспорту.

Крім того, очікується, що єдиний квиток скоротить витрати тих, хто користується громадським транспортом, оскільки користуватися ним замість особистих автомобілів дешевше і екологічніше.

Хоча влада ще не надала більш конкретні дані про квиток, стало відомо, що команди зосередяться на тому, щоб зробити проїзний сумісним з усіма системами громадського транспорту в усіх регіонах Франції.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Німеччини офіційно анонсувала введення єдиного проїзного квитка вартістю 49 євро на місяць, що еквівалентно приблизно 1,60 євро на день. Після декількох місяців дебатів і переносів, все ж було прийнято рішення запустити програму з 1 травня 2023 року.

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