Новий проект являє собою високошвидкісний двоповерховий поїзд нового покоління з більш довгим і аеродинамічним носом.

Французька залізнична компанія SNCF і виробник поїздів Alstom представили перший завершений проект TGV M.

Про це повідомляє CNN.

Новий проект являє собою високошвидкісний двоповерховий поїзд нового покоління з більш довгим і аеродинамічним носом.

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Alstom назвала новий поїзд "TGV майбутнього". TGV розшифровується як Train à Grand Vitesse, що означає "високошвидкісний поїзд".

Цей дизайн буде вперше представлений на Паризькій залізничній мережі у 2024 році та по всій країні протягом наступних 10 років.

TGV M буде працювати з тією ж максимальною швидкістю, що і поїзди TGV попереднього покоління-350 кілометрів на годину (майже 220 миль на годину).

"У 2022 році ми не хочемо рухатися швидше", — сказав представник Alstom Філіп Молітор.

Поїзди TGV M не тільки мають носову частину на 40,5 см (15,9 дюйма) довше, ніж їх попередники, вони більші з усіх боків. Більш просторі салони вагонів можуть вмістити до 740 місць в порівнянні з нинішнім максимумом в 634 місця.

TGV Ms також отримав те, що виробник Alstom називає "безпрецедентною модульністю", що означає, що внутрішня конфігурація поїзда може бути легко змінена. Вагон можна переобладнати з другого класу в перший клас і назад або пристосувати місце для негабаритного багажу або велосипедів. На борту також будуть спеціальні соціальні зони для пасажирів, щоб запропонувати різноманітність і гнучкість в тривалих поїздках.

За словами Alstom, нова конструкція покращує поточну енергоефективність TGV і знижує викиди вуглекислого газу, оскільки 97% компонентів поїзда тепер підлягають вторинній переробці.

Він також може похвалитися кращою доступністю - буде підйомна платформа, що дозволяє інвалідам-колясочникам самостійно сідати в поїзд, і бортова звукова система для допомоги мандрівникам з порушеннями зору.

Вікна більшого розміру дозволять максимально використовувати види, а освітлення TGV буде адаптуватися в залежності від природного освітлення зовні.

У своїй заяві Alstom описує поїзд, датчики якого безперервно передають тисячі фрагментів даних, що дозволяє перевіряти поїзд в режимі реального часу з усіх боків, щоб оптимізувати технічне обслуговування і доступність.

Футуристичні елементи TGV m вимагатимуть деяких змін в інфраструктурі залізничної мережі Франції — наприклад, деякі знаки зупинки на станціях необхідно буде перемістити, щоб їх не закривав довший ніс нового поїзда.

Потяги TGV:

TGV є одним з найвідоміших у світі брендів високошвидкісних поїздів і з початку 1980-х років є основним продуктом європейських залізничних перевезень.

У 2018 році SNCF, державна Французька залізнична компанія, що контролює TGV, замовила 100 поїздів TGV M (також відомих як поїзди Avelia Horizon) на суму 2,7 мільярда євро (близько 2,7 мільярда доларів). У серпні 2022 року було замовлено ще 15 поїздів.

Більшість поїздів курсуватимуть у Франції, але Alstom заявила, що 15 поїздів курсуватимуть по всьому світу.

Поїзд на водні:

16 вересня 2018 року перший у світі поїзд на водні виконав свій тестовий рейс в Німеччині.

Транспортний засіб було розроблено і виготовлено в німецькому місті Зальцгіттер французькою компанією Alstom - європейським першопрохідцем в області високошвидкісних електропоїздів.

11 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що вперше у світі в Німеччині курсуватимуть потяги на водневому двигуні.

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