Новий проїзний квиток буде діяти в регіональних поїздах і в міському громадському транспорті.

Влада Німеччини офіційно анонсувала введення єдиного проїзного квитка вартістю 49 євро на місяць, що еквівалентно приблизно 1,60 євро на день, надихнувшись ефектом від проїзних на потяги по 9 євро, що діяли влітку 2022 року.

Як пише SchengenVisaInfo з посиланням на заяву німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn, новий проїзний квиток дозволить здійснювати поїздки по всій Німеччині на міському громадському транспорті, а також на регіональному залізничному транспорті всіх транспортних компаній, що беруть участь в програмі. Крім того, квиток буде поширюватися на весь громадський транспорт на короткі та середні відстані.

Запустити послугу в Німеччині планують з 1 січня 2023 року, проте остаточна дата поки не визначена: німецька влада заявляє, що хоче зробити це якомога швидше.

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Купити такі проїзні зможуть як громадяни Німеччини, так і іноземці. Це можна буде зробити через різні канали продажів Deutsche Bahn, такі як сайт bahn.de і додаток DB Navigator, а також у туристичних центрах DB по всій Німеччині. Крім того, багато інших транспортних компаній, які беруть участь у програмі, продаватимуть квитки Deutschlandticket через свої канали продажів.

Таким чином в Deutsche Bahn планують спростити складну схему місцевих тарифів, дозволяючи їздити по одному проїзному на транспорті різних компаній, і підштовхнути більшу кількість людей до переходу з автомобілів на екологічно безпечні види транспорту.

Експерименти з проїзними квитками в Німеччині

Багато країн Європи вже кілька років ведуть активну роботу, спрямовану на те, щоб спонукати місцевих жителів і туристів активніше користуватися екологічно безпечними наземними видами транспорту, зокрема, пропонуючи пересісти з літаків на поїзди, від яких шкідливих викидів набагато менше. Одночасно влада багатьох європейських країн прагне спонукати людей користуватися громадським транспортом замість особистих автомобілів.

Наприклад, німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn на літо 2022 року вводив проїзні квитки на поїзди за спеціальним тарифом всього 9 євро на місяць. Власники таких проїзних могли протягом місяця безлімітно їздити на локальних і регіональних поїздах, а також в громадському транспорті по всій Німеччині. Незважаючи на деякі труднощі на початку дії програми, за підсумком уряд країни визнав її успішною і вирішив продовжити впроваджувати її варіанти в майбутньому.

Так, у німецькій столиці Берліні з 1 жовтня 2022 року запровадили єдиний проїзний квиток за 29 євро на місяць. Ця система діятиме щонайменше до кінця березня 2023 року.

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