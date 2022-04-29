IHG готова повністю згорнути бізнес в Росії через політичні ризики.

Британський готельний оператор InterContinental Hotel Group (IHG) планує покинути російський ринок.

Про це пише російська газета "Комерсант" з посиланням на власні джерела.

Зокрема, відразу три джерела повідомили, що InterContinental Hotel Group на даний момент веде переговори з власниками російських готелів про розірвання договорів на управління. У штаб-квартирі IHG інформацію поки не коментують.

Водночас джерела газети стверджують, що IHG готова повністю згорнути бізнес в Росії через політичні ризики.

Щоб уникнути штрафів, компанія збирається домовитися з власниками об'єктів про розірвання контрактів за угодою сторін, стверджує співрозмовник видання.

Відзначимо, IHG входить до трійки найбільших міжнародних мереж на готельному ринку Росії. Оператор управляє 29 готелями сумарним фондом 6,6 тисячі номерів. Серед його брендів в Росії – Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza та Indigo.

10 березня IHG оголосила, що через російське вторгнення в Україну призупинить інвестиції, будівництво і відкриття нових готелів в Росії, а також закриє свій московський офіс.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Держтуризму України закликали бойкотувати ті компанії і країни, які досі працюють на російському туристичному ринку. Серед інших, в список потрапили великі мережі готелів: Accor, Marriott, HYATT, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts, Radisson і InterContinental.