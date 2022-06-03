У компанії прийшли до думки, що нові обмеження, введені США, Великобританією і ЄС, унеможливлять продовження діяльності Marriott або франшизи готелів на російському ринку.

Велика мережа готелів Marriott йде з Росії через повномасштабну війну, яку вона розв'язала в Україні. Компанія прийняла рішення призупинити всі операції Marriott International на території країни-агресора.

Про це повідомляється в офіційній заяві на сайті Marriott.

"Ми прийшли до думки, що нові обмеження, введені США, Великобританією і ЄС, унеможливлять продовження діяльності Marriott або франшизи готелів на російському ринку. Тому ми прийняли рішення призупинити всі операції Marriott International в Росії. Процес припинення операцій на ринку, де Marriott працює вже 25 років, складний", - відзначили в компанії.

У Marriott також додали, що компанія як і раніше "зосереджена на турботі" про своїх співробітників у РФ.

"З самого початку війни ми підтримували співробітників в Україні, Росії і по всьому регіону, включаючи працевлаштування в Marriott за межами країн, безпосередньо порушених конфліктом. Ми направили 1 мільйон доларів США з внутрішніх фондів допомоги при стихійних лихах для співробітників та їх сімей, щоб допомогти з переселенням, включаючи ваучери на харчування, допомогу в транспорті, медичну та юридичну підтримку. Крім того, понад 85 наших готелів надають житло біженцям з України в сусідніх країнах", - вказали в Marriott.

Нагадаємо, раніше у Держтуризму закликали бойкотувати готелі, серед яких були і Marriott. Компанія не стала відразу ж йти з РФ, коли країна-агресор почала повномасштабне вторгнення в Україну.

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