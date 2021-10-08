Туристів чартерними рейсами почнуть пускати у країну вже з 15 жовтня.

Уряд Індій оголосив, що країна почне видачу туристичних віз для іноземців після 18-місячної перерви через пандемію COVID-19.

За інформацією індійського Міністерства внутрішніх справ, туристів чартерними рейсами почнуть пускати з 15 жовтня, повідомляє CNN. Іншим дозволять в'їзд з 15 листопада.

"Іноземні туристи, перевізники, що доставляють їх до Індії, та інші зацікавлені сторони повинні дотримуватися всіх належних протоколів і норм, що стосуються COVID-19, про які час від часу повідомляє Міністерство охорони здоров'я і благополуччя сім'ї", - зазначає індійське відомство.

За офіційними даними, у 2019 році, за рік до пандемії, Індія прийняла 10,6 мільйона іноземних туристів. У 2018 році валютний виторг від туризму склав 28,6 мільярда доларів.

Читайте такожВ Індії платитимуть компенсації родинам за померлих від коронавірусуЗ поширенням коронавірусної хвороби країна стала глобальним центром пандемії з тисячами щоденних смертей під час піку. Крім того, варіант "Дельта" було вперше виявлено саме в Індії та навіть неофіційно названо "індійським".

За даними Університету Джона Хопкінса, у країні зареєстровано понад 440 тисяч випадків смерті пацієнтів з COVID-19 і більше ніж 33 мільйонів випадків захворювання. На цей час повністю вакциновано 18,63% населення.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запросив світових виробників вакцин проти COVID-19 працювати в його країні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова