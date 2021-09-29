В нашій державі ускладнюється ситуація з поширенням COVID-19, попередив очільник МОЗ.

Штам коронавірусу COVID-19 "Дельта" має значну присутність в Україні та впливає на перебіг епідемії в нашій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду у середу, 29 вересня.

"Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися. Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тисяч випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро. З розширенням можливості секвенування, а також моніторингом клінічного перебігу захворювання, можна бути впевненим, що штам "Дельта" має значну присутність в Україні та має вплив на перебіг епідемії в нашій країні", – сказав очільник МОЗ.

За його словами, на сьогодні для надання допомоги хворим на коронавірусну хворобу та з підозрою на неї в системі охорони здоров'я підготовлено та функціонує майже 41 тисяча ліжок, 97% з них забезпечені киснем.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, які області лідирують за захворюваністю штамом "Дельта""Станом на вчора на стаціонарному лікуванні перебуває майже 18,5 тис. пацієнтів. Навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим. Ліжка з киснем сьогодні зайняті на 42%. Реальна зайнятість ковідних ліжок з киснем – на рівні 27%, тобто кожне четверте ліжко", – розповів Ляшко.

Крім того, міністр повідомив, що МОЗ напрацьовано механізм розгортання додаткових ліжок в регіонах при відповідній заповненості наявних медзакладів пацієнтами більш ніж на половину.

Нагадаємо, в Україні 28 вересня зафіксовано 9 тис. 666 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 953 дитини та 204 медпрацівники.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 тис. 855 осіб, зафіксовано 217 летальних випадків.

Автор: Леся Лещенко