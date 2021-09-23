Влада країни навіть має намір тимчасово запропонувати безкоштовну візу для туристів.

Уряд Індії, що залишалася закритою для іноземців більше 18 місяців, розпочав підготовку до відкриття кордонів для міжнародного туризму в найближчі тижні.

Про це повідомляє Travel Off Path.

Таке рішення влада прийняла на тлі зниження кількості випадків захворюваності на коронавірус і зростання показників вакцинації по всій країні. Уряд Індії планує зробити офіційне оголошення про відкриття кордонів і умови в'їзду для іноземців в найближчі 10 днів.

Зокрема, за даними ЗМІ, влада країни має намір запропонувати безкоштовну візу для туристів до 31 березня 2022 року, очікуючи, що введення безвізового режиму стимулюватиме короткострокових відвідувачів в'їжджати до Індії в найближчі 6 місяців. Пандемія сильно вдарила по економіці країни, і влада розраховує, що відкриття кордонів допоможе відродити авіацію, туризм і готельний сектор.

Читайте такожТадж-Махал знову відкрився для туристів на тлі спаду захворюваності на коронавірус в Індії (відео)При цьому в МВС Індії ще обговорюють, чи слід пускати в країну нещеплених мандрівників, а також чи забороняти в'їзд з країн, де захворюваність на COVID-19 залишається на високому рівні.

Крім того, влада заявила, що відкриття кордонів буде поетапним. Чи буде при цьому діяти вимога йти карантин на карантин по прибуттю, поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2021 року Індія стала основним вогнищем поширення більш небезпечного штаму коронавірусу "Дельта". Наприкінці квітня в країні фіксували приблизно по 400 тисяч випадків COVID-19 на добу.

Багато країн світу, в тому числі й Україна, тоді заборонили в'їзд мандрівникам з Індії. Пізніше їм дозволили в'їзд, але за умови обов'язкового 14-денного карантину.

Автор: Марина Григоренко