Калуш – це не туристичне місто, але тут усе одно є що подивитись.

Після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022, невеличке місто Калуш на Івано-Франківщині у всіх на устах.

Напередодні фіналу конкурсу знімальна група ТСН приїхала до Калуша, щоб дізнатися трохи більше про це невелике, але чудове місто.

Загалом Калуш – це не туристичне місто, але тут усе одно є що подивитись.

Зокрема, краєзнавчий музей Калуша відомий своєю колекцією дзвонів, які тут відливали протягом кількох століть. На жаль, на сьогоднішній день збереглося не так багато цікавих екземплярів, адже під час Другою світової війни радянська влада переплавляла унікальні дзвони на зброю. Тож калушани почали їх знімати з церков та ретельно ховати – більшість не можуть відшукати і досі.

Також у Калуші є Костел Святого Валентина – того самого, який оберігав закоханих.

Ще один цікавий факт – легендарний Степан Бандера народився зовсім неподалік від Калуша, у селі Старий Угринів Калуського району. Бував він і у Калуші, зокрема, сидів у місцевій в'язниці, куди його у 19-річному віці посадили за розповсюдження заборонених листівок у 1928 році.

А ще Калуш відомий завдяки одній природній пам'ятці, від якої, власне, і назва міста – це Домбровський кар'єр, він же Домбровське озеро чи Калуське море. Це затоплений соляний кар'єр, що був з 1967 по 2003 рік місцем видобутку калієво-магнієвих солей, та згодом перетворився на штучне озеро. Наразі це доволі популярна мальовнича туристична локація.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що поїзд, який прямує за маршрутом "Київ – Івано-Франківськ", отримав офіційну назву "Стефанія Експрес" на честь перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 з піснею "Стефанія".