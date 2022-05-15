Нове ім'я отримав поїзд Київ-Івано-Франківськ.

Поїзд, який прямує за маршрутом Київ-Івано-Франківськ, отримав офіційну назву "Стефанія Експрес". Це перший у світі випадок, коли поїзд назвали на честь мами.

Про це повідомив глава компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишин у Telegram.

За його словами, поїзд на вокзалах Києва, Калуша та Івано-Франківська зустрічатимуть піснею "Стефанія", яку український гурт Kalush Orchestra виконав на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в італійському Турині.

"Поїзд 43 Київ-Івано-Франківськ цього року офіційно стане "Стефанія експресом". Вокзали Києва, Калуша та Франківська вітатимуть цей поїзд піснею "Стефанія", - йдеться в повідомленні.

При цьому Камишин вказав, що це буде перший у світі поїзд, названий на честь мами.

Як повідомляв УНІАН, цього року на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення-2022 перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra. Ще в першому півфіналі конкурсу представники нашої країни підірвали сцену, і змусили весь зал аплодувати стоячи.

При цьому коментатор Євробачення 2022 Тимур Мірошниченко розплакався в прямому ефірі, оголошуючи перемогу українського реп-гурту Kalush Orchestra.

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