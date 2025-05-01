Курорт Лабаді був ексклюзивною пропозицією, яку могли отримати виключно клієнти одного круїзного оператора.

Острови Карибського моря є чи не найбільш популярним напрямком для круїзного туризму. Однак навіть в цьому тропічному раю є місця, які оминають круїзні лайнери. Нещодавно з маршрутів плавання викреслили зупинку у колись популярному курорті Лабаді на півночі острівної держави Гаїті, повідомляє Fox News.

"З міркувань безпеки ми тимчасово призупинили наші майбутні візити до Лабаді", – йдеться у заяві круїзної компанії Royal Caribbean.

Зупинку в Лабаді також скасував круїзний оператор Celebrity Cruises.

Відео дня

Джон Ловелл, президент Travel Leaders Network, розповів Fox News, що круїзним компаніям довелося відмовитися від зупинок в Лабаді через загальне погіршення безпекової ситуації в державі Гаїті.

За кілька днів до оголошення, зробленого компанією Royal Caribbean, посольство США в Гаїті опублікувало нове попередження про небезпеку у зв’язку зі спалахом "широкомасштабних протестів з потенціалом насильства між поліцією, протестувальниками та злочинними угрупованнями".

Загалом уряд США визначає Гаїті як одну із найбільш небезпечних для відвідування країн світу. Зокрема американцям радять уникати подорожей в цю країну "через викрадення людей, злочинність, громадянські заворушення та обмежене медичне обслуговування".

"Уряд США має дуже обмежені можливості допомагати громадянам США на Гаїті. Місцева поліція та інші служби швидкого реагування часто не мають ресурсів для реагування на надзвичайні ситуації або серйозні злочини", – йдеться в попередженні Держдепартаменту США.

Згідно з новою доповіддю ООН, минулого року банди на Гаїті вбили щонайменше 5600 людей. У доповіді Управління комісара ООН з прав людини йдеться, що ще 3700 осіб отримали поранення або були викрадені.

Попри те, що Гаїті десятиліттями існує в стані напіврозпаду держави та панування вуличних банд, півострів Лабаді залишався осторонь від цих жахів. Справа в тому, що ще 40 років тому гаїтянський диктатор Жан-Клод Дювальє здав 260 акрів території своєї країни в оренду Royal Caribbean Group для ексклюзивного користування пасажирами трьох її круїзних ліній: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises та Azamara Club Cruises. Пізніше термін оренди був продовжений до 2050 року.

Хоча в рекламі Лабаді іноді називають островом, насправді це півострів, що є частиною великого острова Гаїті. Курорт повністю орієнтований на туристів і охороняється приватною охороною. Територія подвійно відгороджена від навколишньої території; пасажири не можуть залишати територію, а місцеві жителі не можуть входити. Їжа для туристів завозиться тими ж таки круїзними лайнерами. Однак невеликій групі гаїтянських торговців за узгодженням з власниками курорту дозволено продавати свої товари там.

Інші туристичні новини

Як писав УНІАН, Таїланд із 1 травня почав вимагати від іноземних гостей заповнювати цифрову онлайн-форму перед в’їздом до країни. Ці карти прибуття будуть синхронізовані з біометричною базою даних імміграційного бюро Таїланду, що дасть змогу перевіряти кримінальне минуле відвідувачів.

Також ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air погіршив умови користування знижками в межах програми Wizz Discount Club. Якщо раніше передплатники програми могли отримувати знижки на квитки вартістю від 19,99 євро, то тепер знижка доступна лише для квитків вартістю від 29,99 євро.

Вас також можуть зацікавити новини: