Фактично йдеться про подорожчання пільгових квитків.

Угорський лоукостер Wizz Air погіршив умови користування знижками в межах програми Wizz Discount Club. Про це повідомляє портал Avianews.

Так, раніше передплатники програми могли отримувати знижки в 10 євро на квитки, вартістю від 19,99 євро. Але з 29 квітня така знижка буде доступна лише для квитків, вартістю від 29,99 євро.

Зазначається, що нові умови програми набувають чинності негайно не тільки для новачків, а й для тих, хто оплатив підписку на програму раніше, коли діяли старі правила. Передплатники, незгодні з новими правилами, повинні до 13 травня повідомити авіакомпанію про свою відмову від подальшої участі в програмі. У цьому разі Wizz Air поверне клієнту частину грошей, внесених за передплату, пропорційно до терміну її дії, що залишився.

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У компанії пояснили нововведення необхідною умовою, щоб зберегти поточний рівень якості та стандарту послуг, що надаються.

Як зазначає Avianews, компанія Wizz Air пропонує кілька видів підписки на програму знижок. Так, у базовому абонементі Wizz Discount Club Standard клієнт платить 59,99 євро на рік, за що отримує авіаквитки за зниженою ціною для себе та одного свого попутника. Причому компаньйон може бути щоразу інший.

Інші новини про компанію Wizz Air

Як писав УНІАН, раніше угорський лоукостер був визнаний найбільш непунктуальною авіакомпанією світу. Затримка рейсу у Wizz Air через аеропорти Великої Британії в середньому становить трохи більше 30 хвилин.

Також ми розповідали, що не так давно Wizz Air запустила майже безлімітний "проїзний" на рік. З новою послугою пасажир зможе здійснювати необмежену кількість перельотів по всій мережі угорської авіакомпанії.