Таїланд з 1 травня 2025 року змінив правила в'їзду для іноземних гостей.

Таїланд із 1 травня 2025 року почав вимагати від іноземних гостей заповнювати цифрову форму перед вильотом на відпочинок до країни.

Як пише Bloomberg, починаючи з понеділка, 28 квітня, мандрівники можуть заповнювати онлайн-картку, яка замінює паперову форму, що використовувалася раніше, і є обов'язковою для всіх іноземців, які в'їжджають у країну повітряним, наземним або морським шляхом. Форми можна знайти на веб-сайті імміграційного бюро Таїланду.

Карти прибуття будуть синхронізовані з біометричною базою даних імміграційного бюро Таїланду, що дасть змогу перевіряти кримінальне минуле відвідувачів, раніше повідомив журналістам начальник імміграційного відділу 2 в аеропорту Суварнабхумі Чонгрон Рімпаді.

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Введення обов'язкової карти перед вильотом відбулося в результаті багатонаціональної боротьби зі злочинними угрупованнями, які керують центрами кібершахрайства в прикордонних містах М'янми і Камбоджі. Цю кампанію спровокувало вірусне викрадення китайського актора на початку цього року, оскільки торгівля людьми через Таїланд викликала занепокоєння щодо безпеки серед китайських мандрівників, які були найбільшою групою туристів минулого року.

Таїланд популярний серед туристів своїм тропічним кліматом, незайманими пляжами, бурхливим нічним життям і буддійськими храмами. Галузь, у якій зайнятий кожен п'ятий працівник країни та на яку припадає близько 13% валового внутрішнього продукту, прийняла близько 12 мільйонів туристів з початку року, що мало чим змінилося порівняно з минулим роком.

Мандрівники можуть проходити онлайн-реєстрацію для в'їзду в Таїланд за три дні до запланованої дати прибуття, і її можна подавати індивідуально або групою. Необхідні дані включають паспортні дані, особисті та туристичні дані, інформацію про проживання в Таїланді та базову декларацію про стан здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Таїланду заявила про плани скоротити термін безвізового перебування для туристів, зокрема й українців, з 60 до 30 днів, щоб боротися з нелегальним працевлаштуванням в країні.

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