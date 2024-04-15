Можливо відкриють декілька пляжів, де здійснюватиметься моніторинг акваторії щодо мінної безпеки.

В Одесі через наближення курортного сезону вирішили продовжити час продажу алкогольних напоїв на одну годину - до 23.00 - та планують офіційно відкрити деякі пляжі.

"Сьогодні відбулася спільна нарада мера Одеси Геннадія Труханова та очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з представниками одеського бізнесу - торгових мереж, закладів харчування, готельєрами тощо", - повідомили у прес-службі Одеської міської ради.

На нараді обговорили питання підтримки бізнесу, зокрема продовження часу продажу алкогольних напоїв на одну годину - до 23.00. Згодом буде підготовлене відповідне розпорядження голови військової адміністрації.

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Зі свого боку мер Одеси звернувся до підприємців з проханням дотримуватись всіх встановлених домовленостей щодо відповідального продажу спиртного.

Також на нараді обговорили можливість проведення в Одесі оздоровчого сезону, зокрема надання послуг в прибережній зоні. За прикладом минулого року запропоновано забезпечити у місті роботу декількох пляжів, де буде проведене обстеження та очищення морського дна від сміття, а також здійснюватиметься постійний моніторинг акваторії щодо мінної безпеки.

Треба зазначити, у теплі квітневі дні й без офіційного дозволу вже багато людей відвідують одеські пляжі – засмагають та навіть купаються.

Відпочинок в Одесі під час війни

Наприкінці травня 2023 року місцева влада обіцяла відкрити на узбережжі Одеси частину пляжів. Зокрема, йшлося, що на предмет безпеки розглядатимуть окремі ділянки в межах берегової лінії - від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану. Доступ обіцяли відкрити при виконанні певних вимог: між траверсами повинне бути натягнене загородження (сітки) з буями, пляжі мають бути обладнанні спостережними пунктами – вежами на березі тощо.

Але тоді офіційно пляжі не відкривали, бо 6 червня російські окупанти вчинили теракт на дамбі Каховської ГЕС, через що сталося жахливе забруднення Чорного моря. Також у морській акваторії побільшало мін - багато "сюрпризів" було змито потоком прісної води через підрив греблі.

Вже 7 серпня очільник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив про можливість відкриття курортного сезону, бо якість води вже стабілізувалася. Через декілька днів оприлюднили заяву про відкриття окремих пляжів. Згодом стало відомо, що на певних пляжах, зокрема, на інклюзивному (біля пляжу Caleton) сітки не працюють. За словами очевидців, сітки заплуталися на більшій протяжності пляжу.

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