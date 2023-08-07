Очільник Одеської ОВА вже підписав відповідне розпорядження. Імовірно, офіційний доступ на пляжі відкриють у наступні вихідні.

В Одесі, попри мінну небезпеку, знову повернулися до розгляду можливості відкриття курортного сезону. Раніше це рішення відклали через теракт на дамбі Каховської ГЕС, який стався 6 червня.

"Відкриваємо море до оксамитового сезону... Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам", – заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, він вже підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі. Кіпер наголосив, що задля безпеки пляжі мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями.

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"До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", – заявив очільник ОВА.

Що відомо про "курортний сезон" в Одесі

Наприкінці травня місцева влада заявила, що на частині узбережжя Одеси дозволять купатися на окремих ділянках – в межах берегової лінії від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану. Доступ обіцяли відкрити за умови виконання певних вимог: між траверсами повинне бути натягнене загородження з буями, пляжі мають бути обладнанні спостережними пунктами – вежами на березі тощо.

Але офіційно пляжі не відкривали, бо 6 червня окупанти вдалися до теракту на дамбі Каховської ГЕС, через що сталося жахливе забруднення Чорного моря. Крім того, у морській акваторії значно побільшало мін через те, що багато таких "сюрпризів" було змито потоком прісної води через теракт на ГЕС.

Час від часу на узбережжя прибиває міни, які українські військові намагаються своєчасно ліквідувати, однак деякі "дістаються" пляжів та вибухають вже на березі. Вже фіксувалися руйнування прибережних будівель. Зокрема, 7 серпня одну морську міну прибило до узбережжя на Миколаївщині, інша вибухнула приблизно в кілометрі від одеського берега. Особливо мінна небезпека зростає під час шторму.

Варто зазначити, що багато людей відвідують одеські пляжі, купаються і без офіційного дозволу, а комерсанти працюють на узбережжі.

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