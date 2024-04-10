На одному з пляжів столиці люди купалися, дізналися журналісти.

Погода у Києві сьогодні вдень, 10 квітня, була безвітряна та дуже тепла - стовпчики термометрів досягли позначки +26 градусів, і на одному зі столичних пляжів люди вже неофіційно розпочали пляжний сезон.

Відпочивальники були на муніципальному пляжі "Венеція", йдеться у сюжеті ТСН. За відомостями журналістів, там люди здебільшого засмагали, але були й відчайдухи, які купалися. "Кажуть, вода дуже тепла, але все… відносно - для когось це тепло, для когось - нетепло…", - зазначається у матеріалі.

За відомостями Українського гідрометцентру, температура води сьогодні у Дніпрі становила 12 градусів. "Чи відкриють… пляжний сезон у цьому році - невідомо", - підкреслюється у сюжеті.

Варто зазначити, що у 2023 році в Києві пляжний сезон офіційно вирішили не відкривати, оскільки біля пляжів немає укриттів, які б люди могли використати у разі небезпеки з повітря.

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9 квітня у столиці нашої країни зафіксували два температурні рекорди. За відомостями метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, максимальна температура повітря становила 25,3°, а це на 1,5° більше, аніж у 1972 році, коли було зафіксовано попередній температурний рекорд.

Також середньодобова температура повітря була найвищою за час проведення спостережень для цього дня - досягла позначки 19° (перевищила попередній рекордний показник, зафіксований у 1972 році, на 1,9°).

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