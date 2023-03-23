Квитки на літні рейси авіакомпанії цього року подорожчають на 10-15%.

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що цього року ціни на авіаквитки найпопулярнішої в Європі бюджетної авіакомпанії знову зростуть.

Зокрема, за словами О'Лірі, квитки на літні рейси авіакомпанії цього року подорожчають на 10-15%, пише The Telegraph.

Як пояснив голова лоукостера, ціни на авіаквитки цього року знову підскочать, оскільки авіакомпанії мають менше місць у продажу порівняно з рівнем до пандемії.

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"Минулого року в середньому тарифи зросли на 20%. Буде другий рік двозначної інфляції цін, тому що немає потужностей. Я думаю, що цього року є розумна перспектива... протягом літа середні ціни на авіаквитки знову зростуть на 10-15%", – заявив О’Лірі.

При цьому він констатував, що цього року багато європейських авіакомпанії не додали потужностей попри підвищення попиту після пандемії, через що ціни на авіаквитки залишаються високими.

Як пояснює видання, тарифи авіакомпаній на квитки тісно пов’язані з попитом, тож ціни автоматично підвищуються, коли рейси заповнюються. Наприклад, такі перевізники, як італійський ITA та португальський TAP, досі працюють на 50% пропускної здатності доковідних часів. Тим часом, припинення діяльності Flybe і рішення скоротити план зростання Eurowings означає, що попит значно перевищує пропозицію в регіоні.

Ситуація з цінами на авіаквитки Ryanair після пандемії

В січні 2023 року гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже в 2023 році. Він пояснив, що в найближчі рік-два відпочиваючі не побачать тарифи нижче 9,99 фунтів стерлінгів через високі ціни на нафту.

Водночас тоді ж Ryanair оголосив, що кількість бронювань досягла рекордного рівня, оскільки відпочиваючі прагнули встигнути купити квитки на літо на тлі стрімкого зростання інфляції.

На відміну від авіакомпаній-конкурентів, цього літа Ryanair планує перевезти більше пасажирів, ніж до пандемії. За словами О’Лірі, кількість пропонованих місць буде на 30% більша, ніж у 2019 році.

При цьому О’Лірі переконаний, що зростання інфляції не знизить попит, оскільки люди засумували за відпочинком.

Варто відзначити, що глава Ryanair і раніше попереджав про майбутнє зростання цін на авіаквитки, оскільки, на його думку, вони стали "занадто дешевими".

"Кожен раз, коли я лечу в аеропорт Станстед (Лондон – ред.), я знаходжу абсурдним, що поїздка на поїзді в центр Лондона дорожча, ніж квиток на літак", – нарікав він роком раніше.

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