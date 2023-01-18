О'Лірі пояснив, що в найближчі рік-два відпочиваючі не побачать тарифи нижче 9,99 фунтів стерлінгів через високі ціни на нафту.

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі анонсував зростання цін на авіаквитки компанії вже в 2023 році.

О'Лірі пояснив, що в найближчі рік-два відпочиваючі не побачать тарифи нижче 9,99 фунтів стерлінгів через високі ціни на нафту, пише The Sun.

"Цього року ми побачимо високе однозначне зростання цін другий рік поспіль, чого не було дуже давно", – заявив глава Ryanair.

Видання зазначає, що ціни на весняні рейси Ryanair на даний момент починаються з 29,99 фунтів стерлінгів (близько 35 євро), тоді як раніше квитки на аналогічні напрямки можна було купити за ціною до 10 фунтів (близько 12 євро).

При цьому очікується, що протягом наступних трьох років середня вартість квитків на рейси Ryanair зросте з 40 євро (35,20 фунтів стерлінгів) до 50 євро (44,00 фунтів стерлінгів).

Проте, незважаючи на зростання цін, О'Лірі вважає, що в цілому існує "високий попит" на польоти.

Варто відзначити, що глава Ryanair і раніше попереджав про майбутнє зростання цін на авіаквитки, оскільки, на його думку, вони стали "занадто дешевими".

"Кожен раз, коли я лечу в аеропорт Станстед (Лондон – ред.), я знаходжу абсурдним, що поїздка на поїзді в центр Лондона дорожча, ніж квиток на літак", – нарікав він роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики Bloomberg прогнозували, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу.

Підвищення тарифів пов'язують зі зміною маршрутів, на яке пішли багато країн, щоб уникнути російського повітряного простору. Об'їзд може збільшувати тривалість польоту на три години, що призводить до збільшення споживання палива і витрат, йшла мова в звіті.

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