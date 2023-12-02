Пасажири, які не встигнуть на свій український поїзд, зможуть сісти на ранковий рейс за тими ж квитками.

У Польщі через негоду спостерігаються масові затримки руху транспорту. В "Укрзалізниці" розповіли, яка ситуація наразі на кордоні та що робити українцям у разі запізнення на свій український потяг.

"Продовжуємо долати снігові перешкоди та підставляємо плече колегам у Польщі: через масові затримки, спричинені негодою в одразу кількох польських воєводствах, наші поїзди №36 Перемишль - Одеса та №54 Перемишль - Київ чекатимуть додаткову годину в Перемишлі", - розповіли в УЗ.

Також зазначається, що усі пасажири, які навіть з урахуванням додаткового часу на пересадку не встигнуть на свій український поїзд, зможуть сісти на ранковий рейс за тими ж квитками.

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Також в "Укрзалізниці" повідомили, що поїзд №119/120 Хелм — Київ наразі прямує до Києва із запізненням +1:37.

"Оскільки прибуття очікується напередодні комендантської години, його вже готові зустрічати наші вокзальні стюарди та надані містом автобуси для розвозки пасажирів у супроводі патрульних авто", - зазначається у повідомленні.

Загалом зараз з-поміж 84 поїздів "Укрзалізниці" тільки 3 наразі рухаються із затримкою понад 1 годину, ситуація контрольована.

"Укрзалізниця" - новини

21 листопада УЗ презентувала новий графік руху поїздів на наступний, 2024 рік. За новим графіком призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що з 10 грудня 2023 року буде запущено новий прямий поїзд сполученням Відень – Чоп – Відень. Як повідомляє прес-служба перевізника, сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород.

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