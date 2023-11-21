Очікується покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном.

"Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік, в якому призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, очікується покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, а також нові сполучення для регіонів.

Серед ключових оновлень міжнародного напрямку:

Призначення нового поїзда №119/120 Дніпро - Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави;

розвиток хабового сполучення через Чоп: нові міжнародні поїзди Чоп - Відень та Чоп - Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

Призначено також низку внутрішніх маршрутів по Україні:

№51/52 Одеса - Запоріжжя, що курсуватиме через день;

№129/130 Кременчук - Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва;

№216/215 Запоріжжя - Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям;

№193/192 Кривий Ріг - Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;

№345/346 Ужгород - Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;

№28/27 Київ - Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням;

№145/146 Суми - Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;

№365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою;

№368/367 Луцьк - Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом;

"Інтерсіті" №747/748 Київ - Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею;

"Інтерсіті" №745/746 Київ - Львів, який гарантує ранкове сполучення Львова та Києва.

В УЗ також відмічають, що популярні поїзди "Укрзалізниці", які мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: №5/6 Запоріжжя - Ясіня, №40/39 Запоріжжя - Солотвино та поїзд Луцьк - Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

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Також покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків як єдиної безпечної локації для відновлення та перезавантаження українців.

Так, наприклад, поїзд №25/26 Одеса - Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда №357/358 Київ - Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.

Зміни міжнародних потягів "Укрзалізниці"

У листопаді 2023 року "Укрзалізниця" подовжила новий маршрут до Варшави. Так, новий маршрут дозволив пасажирам починати та завершувати варшавський маршрут у Чернівцях.

21 листопада стало відомо, що "Укрзалізниця" планує запустити онлайн продаж квитків на прямий поїзд до Відня до кінця цього року. "Ми до кінця року сподіваємось, що буде онлайн продаж всіх квитків: і цих, і квитків на прямий поїзд", - сказав керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський під час презентації нового графіку руху поїздів УЗ на наступний рік.

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