Ефектне видовище, за яким туристи їдуть на льодовик Періто-Морено, насправді є ознакою кліматичних негараздів.

Глобальне потепління вбиває льодовики по всьому світу. Зараз вчені занепокоєні, що черговою жертвою зміни клімату може стати льодовик Періто-Морено в Аргентині, який напрочуд довго опирався хвилям глобальної спеки.

Як пише Independent, льодовик Періто-Морено є досить відомим туристичним об’єктом в Аргентині. Щороку сюди прибуває безліч туристів, аби подивитися, як величезні брили криги, розміром з двоповерховий будинок чи навіть більше із гучним тріскотом відколюються від льодовика та з гуркотом і велетенськими бризками падають у крижані води озера Архентіно.

Саме це захопливе видовище і непокоїть кліматологів та навіть місцевих гідів. Вони зазначають, що ще якихось 20 років тому відколювання настільки великих брил було вкрай рідкісним явищем, а тепер перетворилося на майже регулярний атракціон.

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За словами аргентинського гляціолога (експерта з криги і льодовиків) Лукаса Руїса, льодовик Періто-Морено залишався відносно стабільним протягом останніх 80 років, однак приблизно з 2015 року на деяких ділянках він почав "відступати" – тобто тане швидше, ніж з гір надходять нові маси криги. Темпи відступу оцінюють приблизно в 1-2 метри на рік.

Якщо не вжити заходів протидії, це може призвести до ситуації, коли втрати прискоряться, кажуть фахівці.

"Річ у тім, що з Періто-Морено знадобився певний час, щоб, так би мовити, відчути наслідки зміни клімату. Зміни, які ми спостерігаємо сьогодні, чітко показують, що цей баланс сил... був порушений, і сьогодні льодовик втрачає як товщину, так і площу", – каже Руїс.

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Як писав УНІАН, кліматична криза ставить під загрозу банани. Цей найпопулярніший фрукт на планеті, хоч і не під загрозою зникнення, але з часом може перетворитися на рідкісний, а тому дорогий делікатес. Усе через те, що основні регіони вирощування бананів – країни Латинської Америки і Карибського басейну – страждають від затяжних кліматичних потрясінь.

Також ми розповідали, що глобальне потепління не оминуло Україну. За кілька останніх десятиліть відбулися значні зміни в погодних циклах, внаслідок чого, наприклад, вересень перетворився на фактично ще один літній місяць.

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