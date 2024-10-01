Цього року швейцарські льодовики втратили 2,5% свого обсягу.

У 2024 році танення льодовиків у Швейцарії перевищить середній показник, чому сприяло спекотне літо.

Як пише Reuters, в поточному році швейцарські льодовики танули зі швидкістю вищою за середню, цьому сприяло виснажливо спекотне літо.

За даними моніторингового ресурсу GLAMOS, раніше цього року гляціологи раділи рясним зимовим та весняним снігопадам в Альпах. Фахівці сподівалися, що це стане сигналом до припинення значних багаторічних сходів чи навіть припинення льодових втрат. Однак у серпні вчені зафіксували рекордні втрати льоду по всій країні – цього літнього місяця середня температура була на кілька градусів вище за нуль навіть на станції Юнгфрауйох на висоті 3571 метр, розташованої над льодовиком Алеч.

Відео дня

Загалом, як повідомив GLAMOS, цього року швейцарські льодовики втратили 2,5% свого обсягу, що перевищує середній показник останнього десятиліття.

"Мене турбує те, що, попри ідеальний рік для льодовиків, з багатою снігом взимку і досить прохолодною та дощовою весною, цього все одно було недостатньо. Якщо тенденція, яку ми спостерігали цього року, збережеться, то це стане катастрофою для швейцарських льодовиків", - сказав Маттіас Хусс, директор GLAMOS.

Одним із чинників, що прискорили втрати льоду цього року, став пил із Сахари. Вона надає крижаним покривам коричневого або рожевого відтінку, що пригнічує їх здатність відбивати сонячне світло.

На фотографіях, опублікованих Хуссом у соціальних мережах, видно брудні струмки, які йдуть крізь такі тонкі крижані покриви, що крізь них проступають каміння та гравій.

"Понад половина льодовиків в Альпах перебувають у Швейцарії, де через зміну клімату температура зростає приблизно вдвічі порівняно із середнім світовим показником. Минулого тижня уряд Швейцарії схвалив перегляд ділянок свого кордону з Італією, оскільки танення крижаних хребтів між двома країнами змінило вододіли, які фіксують кордон", - пише Reuters.

Якщо викиди парникових газів продовжать зростати, очікується, що льодовики Альп втратять понад 80% своєї нинішньої маси до 2100 року.

"Раніше цього року головний суд з прав людини в Європі ухвалив, що Швейцарія не докладає зусиль для стримування наслідків зміни клімату. Уряд Швейцарії це заперечує", - зазначає видання.

Кордон між Італією та Швейцарією змінять через танення льодовиків

Як повідомляв УНІАН, Італія та Швейцарія збираються "перемалювати" частину спільного державного кордону через танення льоду. Зокрема, Федеральна рада Швейцарії схвалила угоду, яка призведе до зміни карти. Водночас, в Італії триває процес остаточного узгодження коригування кордону, і після підписання зміна буде ратифікована.

Суть у тому, що спільний кордон перетинає альпійські вершини, але танення льодовиків змістило кордон, який було визначено історично. Це пов'язано з тим, що в ряді місць альпійський кордон визначається вододілом або хребтовими лініями льодовиків, але в міру їхнього танення вони можуть переміщатися, зміщуючи кордон разом із собою.

Вас також можуть зацікавити новини: