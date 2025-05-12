Уже в цьому столітті бананові плантації можуть загинути через зміни клімату.

Кліматична криза ставить під загрозу банани - найпопулярніший фрукт на планеті. Нове дослідження стверджує, що четверта за значимістю продовольча культура у світі перебуває під серйозною загрозою. Річ у тім, що країни Латинської Америки і Карибського басейну страждають від затяжних кліматичних потрясінь.

Як пише The Guardian, зміна клімату може позбавити людство найулюбленішого фрукта: до 2080 року близько 66% земель, на яких зараз вирощують банани в Латинській Америці та країнах Карибського регіону, можуть стати непридатними для цього.

Згідно з доповіддю благодійної організації Christian Aid, зростання температури, збільшення кількості стихійних лих і поширення шкідників завдають серйозної шкоди країнам-експортерам бананів - таким як Гватемала, Коста-Ріка і Колумбія.

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Як повідомляється, банан - не тільки найуживаніший фрукт у світі, а й одна з найважливіших продовольчих культур, що поступається лише пшениці, рису і кукурудзі. Понад 400 мільйонів людей отримують від них значну частину щоденної норми калорій - від 15% до 27%.

При цьому 80% світового бананового експорту припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон - один із найвразливіших до кліматичних катаклізмів.

Парадокс у тому, що вирощування бананів перебуває під загрозою через кліматичну кризу, спровоковану країнами, які практично не займаються їх вирощуванням.

Наприклад, сорт бананів кавендіш, який переважає в міжнародній торгівлі, вкрай чутливий до клімату. Він вимагає помірного температурного діапазону (15-35 °C) і помірного поливу. Шторми можуть пошкодити листя, позбавляючи рослину здатності до фотосинтезу.

Кліматичні зміни також сприяють поширенню небезпечних грибкових захворювань. Наприклад, чорна сигатока може знижувати фотосинтез у рослини на 80%.

Нагадаємо, раніше Погода УНІАН розповідав про найспекотніші місця на планеті, де температура може підніматися до +50 і навіть вище.

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