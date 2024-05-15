Місцеві жителі скаржаться, що туристи регулярно проникають у будинки, крадуть речі та забираються на балкони.

Селище Бінібека Велл з невисокими побіленими будівлями, вузькими кам'яними вуличками і лабіринтовими сходами називають Міконосом іспанського острова Менорка.

Але є ще одна спільна риса, яку це крихітне містечко на Балеарських островах розділяє з "гарячою точкою" в Греції – неконтрольована кількість відвідувачів, пише Euronews Travel.

Селище Бінібека Велл із населенням у 1000 осіб, розташоване неподалік від південного краю острова Менорка, щороку відвідує понад 800 тисяч туристів, які бажають зробити тут фото. Однак за своєю суттю це скоріше приватний житловий комплекс, що є лише копією справжнього рибальського селища 1960-х років.

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Втомившись від натовпів туристів, які постійно галасують і залишають за собою гори сміття, місцева асоціація домовласників ввела правила відвідування для них.

"Туристи заходять у будинки, сидять на стільцях, беруть речі, забираються на наші стіни, влаштовують пиятики на відкритому повітрі. Якщо це не регулювати, це відбуватиметься щоліта", – поскаржився один із місцевих жителів новинному сайту ElDiario.es минулого місяця.

Однак організація, що представляє 195 домовласників Бінібека Велл, не звинувачує безпосередньо туристів. Натомість вони вбачають у цьому провину влади, яка не змогла запровадити правила для забезпечення благополуччя жителів.

У результаті група місцевих жителів вирішила взяти справу в свої руки і впровадила графік відвідувань – з початку травня 2024 року людей попросили приходити тільки з 11:00 до 20:00.

Крім того, на офіційному сайті селища туристів попросили утримуватися від "входу в будинки" і "залазіння на балкони".

При цьому влада селища припустила, що в неробочі години воно може повністю закритися для туризму, якщо деструктивна поведінка продовжиться. За остаточне закриття комплексу для відвідувачів жителі проголосують у серпні, якщо влада Менорки не придумає, як вирішити ситуацію.

За даними місцевого новинного сайту Majorca Daily Bulletin, рада Менорки і міська рада Сант-Луїса щорічно виділяють жителям Бінібека Велл трохи більше 25 тисяч євро на фінансування утримання їхніх будинків і забезпечення зовнішнього вигляду селища "як на листівці".

"Ми є приватною урбанізацією вже 52 роки, але нам стає дедалі важче насолоджуватися тихим відпочинком, оскільки ми дорого платимо за те, щоб бути найпопулярнішою туристичною визначною пам'яткою Менорки. Бінібеку просувають адміністрація і туристичні компанії, але яку користь ми від цього отримуємо?", – поскаржився місцевій пресі президент асоціації домовласників Оскар Монге.

Як повідомляв УНІАН, раніше іспанські Балеарські острови, найбільшими з яких є популярні серед тусовщиків місця відпочинку Майорка, Менорка, Ібіца і Форментера, вирішили трохи зіпсувати їм відпочинок.

Відтепер у ключових туристичних зонах будуть заборонені розпивання та продаж алкогольних напоїв у нічний час, крім спеціально відведених закладів. При цьому човнам для вечірок, що продають алкоголь на борту, буде заборонено наближатися до зазначених зон.

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