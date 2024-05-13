Влада Балеарських островів запровадила нові обмеження на Ібіці та Майорці.

Іспанські Балеарські острови, найбільшими з яких є популярні серед тусовщиків місця відпочинку Майорка, Менорка, Ібіца і Форментера, продовжують посилювати жорсткі заходи щодо громадських питних закладів і човнів для вечірок у межах поправок до указу 2020 року, спрямованого на боротьбу з надмірним туризмом.

Як пише CNN Travel, зокрема, нові правила забороняють розпивання спиртних напоїв на вулицях у ключових туристичних зонах островів Ібіца і Майорка, за винятком терас та інших ліцензованих територій. Штрафи за порушення варіюватимуться від 500 до 1500 євро.

Згідно з новими правилами, відпочивальники на найжвавіших курортах Балеарських островів не можуть купувати алкоголь у магазинах з 21:30 до 8 ранку. Зокрема, нічний продаж алкоголю буде заборонено в Льюкмайорі, Пальмі, Кальвії (Магалуфі) на Майорці та Сан-Антоніо на Ібіці, уточнює The Independent.

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Водним суднам для вечірок, що продають алкоголь на борту, також буде заборонено перебувати в межах однієї морської милі (приблизно 1,85 кілометра, – ред.) від зон, внесених в указ. Також у зазначених районах буде заборонено посадку і висадку пасажирів.

Зазначається, що хоча нові заходи спрямовані на подальше стримування деструктивної поведінки, уряд пом'якшив формулювання свого первісного указу 2020 року проти "надмірного туризму" на користь переглянутого терміна "відповідальний туризм". В оновленні визнається, що початкове формулювання суперечило основній галузі промисловості островів, зазначаючи, що "туризм становить понад 45% ВВП спільноти".

Балеарські острови вже давно стали центрами нічного життя для молодих мандрівників і світових знаменитостей. Початковий указ із 22 статей від 2020 року ухвалили після появи масових повідомлень ЗМІ про "нецивілізовану поведінку в деяких туристичних районах" Майорки та Ібіци, яка значною мірою пояснюється вживанням алкоголю. Така поведінка, з одного боку, відлякувала з островів заможних сімейних туристів, а, з іншого боку, завдавала великих незручностей місцевим жителям.

Як повідомляв УНІАН, раніше з навалою туристів також почали боротися іспанські Канарські острови. Через постійні скарги місцевих жителів, там, зокрема, вирішили ввести обмеження на короткострокову оренду житла для відпочивальників.

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