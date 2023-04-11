Майже на 30 пляжах Майорки, Ібіци та Менорки заборонили палити.

У новому туристичному сезоні на 28 пляжах трьох найпопулярніших курортів Балеарських островів (Іспанія) заборонили куріння.

Як пише The Sun, відпочиваючих вже попередили про збільшення кількості "зон, вільних від тютюнового диму" в рамках регіонального плану з поліпшення здоров'я людей, з розвитку сімейного туризму і з боротьби з недопалками, залишеними на піску.

Зокрема, цього літа список вільних від тютюнового диму поповнили чотири пляжі на Майорці та ще п'ять на Ібіці.

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Кампанія боротьби з курінням розпочалася на Балеарах у 2019 році лише з двох пляжів, і завдяки дев'яти пляжам, які поповнили список цього року, зараз досягла загалом 28 – на пляжах Майорки, Ібіци та Менорки.

Аналогічні схеми вже діють або плануються для інших популярних туристичних місць в Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, влада іспанських Балеарських островів, куди входять популярні курорти Майорка, Менорка та Ібіца, виступили з пропозицією заборонити нерезидентам купувати нерухомість на їх території. Це пов'язано з тим, що спровокованезаможними іноземцями зростання цін на житло в регіоні витісняє місцевих жителів і створює "села-привиди", що складаються з порожніх будинків.

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