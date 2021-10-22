Перетнути кордони країни можна лише в особливих випадках.

Влада Мальти оновила перелік країн, туристам з яких заборонено в'їжджати. З 21 жовтня Україна потрапила в "темно-червоний" список країни через коронавірус.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони Здоров'я Мальти.

Згідно з рішенням мальтійської влади, вакциновані та невакциновані українці не можуть відвідувати Мальту з туристичною метою.

В'їжджати в країну громадяни України можуть тільки в особливих випадках.

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отримати дозвіл від мальтійської влади;

заповнити спеціальну форму;

отримати негативний ПЛР-тест на COVID-19;

відбути 14 днів карантину.

Нагадаємо, що Мальта в серпні визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Мальти з 14 липня заборонила в'їзд в країну туристам, які не зробили щеплення від коронавірусу.

Всі, хто збирається приїхати після 14 липня, повинні будуть надати визнаний Мальтою, Європейським Союзом або Великобританією сертифікат про вакцинацію. Без щеплення пускатимуть тільки дітей до 12 років, якщо їх супроводжують щеплені батьки.

Автор: Анастасія Горбачова