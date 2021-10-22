Потрапити в Ізраїль зможуть тільки вакциновані або перехворіли коронавірусом мандрівники-CoronaVac теж визнають.

Ізраїль офіційно відкриється для іноземних туристів з 1 листопада 2021 року.

Про це повідомляє newsru.co.il за підсумками переговорів, проведених членами уряду країни.

Згідно з рішенням уряду Ізраїлю, іноземні туристи зможуть в'їжджати в країну при виконанні наступних умов:

щеплені двома дозами вакцини Pfizer не більше півроку тому (якщо після отримання другої дози вакцини пройшло не менше 7 днів до в'їзду в Ізраїль і не більше 180 до виїзду з Ізраїлю)

щеплені двома дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Sinovac (популярний в Україні CoronaVac) і Sinopharm не більше півроку тому (якщо після отримання другої дози вакцини пройшло не менше 14 днів до в'їзду в Ізраїль і не більше 180 до виїзду з Ізраїлю)

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щеплені однією дозою вакцини Johnson & Johnson (якщо після отримання дози вакцини пройшло не менше 14 днів до в'їзду в Ізраїль і не більше 180 до виїзду з Ізраїлю)

щеплені "бустерною" дозою перерахованих вище вакцин (якщо після отримання дози вакцини пройшло не менше 14 днів до в'їзду в Ізраїль)

перехворіли і отримали не менше однієї дози визнаної ВООЗ вакцини

перехворіли менше півроку тому – тобто ті, які зможуть пред'явити позитивний результат тесту NAAT (молекулярний тест – наприклад, ПЛР), після якого пройшло більше 11 днів до в'їзду в Ізраїль і не більше 180 днів до виїзду з Ізраїлю

При цьому, всупереч інформації, що публікувалася раніше, Ізраїль поки не відкриється для туристів, щеплених російською вакциною "Супутник V".

Також в Ізраїль не зможуть в'їжджати туристи з країн, де поширений субваріант штаму "Дельта" AY4.2.

Нагадаємо, Ізраїль став першою країною в світі, що почала активну кампанію з вакцинації населення від коронавірусу. При цьому Ізраїль залишався закритим для іноземців практично з самого початку пандемії. У травні 2021 року країна почала пускати в тестовому режимі організовані групи туристів з деяких країн.

Автор: Марина Григоренко