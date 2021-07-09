Мандрівники повинні будуть надати визнаний Мальтою, Європейським Союзом або Великою Британією сертифікат про вакцинацію.

Влада Мальти з 14 липня заборонила в'їзд в країну туристам, які не зробили щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Кріс Ферн, пише Times of Malta.

Всі, хто збирається приїхати після 14 липня, повинні будуть надати визнаний Мальтою, Європейським Союзом або Великою Британією сертифікат про вакцинацію. Без щеплення пускатимуть тільки дітей до 12 років, якщо батьки, котрі їх супроводжують, щеплені.

"Ми станемо першою країною в Європі, яка зробить такий крок", - заявив Ферн.

За його словами, більшість нових випадків захворювання COVID-19 на Мальті пов'язані із закордонними поїздками. Причому майже всі нові зараження виявляють у людей, які не були щеплені.

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Також, за словами міністра, нові випадки коронавірусу виявили в дев'яти різних школах англійської мови по всій країні. Через це на Мальті з 14 липня також будуть закриті ці навчальні заклади.

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Автор: Олександр Топчій