Американське посольство попереджає про загрозу.

Посольство Сполучених Штатів Америки у Мексиці закликало своїх громадян бути дуже пильними під час використання додатків для знаймоств.

Як повідомляється у офіційній заяві, генеральне консульство США у місті Гвадалахара підтвердило кілька повідомлень про викрадення американців людьми, з якими вони познайомилися в таких застосунках. Випадки сталися у районах Пуерто-Вальярта і Нуево-Наяріт, в деяких з них у викрадених та членів їхніх родин вимагали великі суми грошей.

Мандрівникам радять бути обережними при зустрічах з незнайомцями, бачитися з ними лише в громадських місцях і уникати ізольованих місць, таких як житлові будинки або номери в готелях. Також посольство закликало до низки заходів безпеки:

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розкажіть друзям або членам сім'ї, куди ви йдете, деталі про людину, з якою ви зустрічаєтеся, та додаток, за допомогою якого ви з нею познайомилися.

довіряйте своїм інстинктам - якщо щось здається вам неправильним, не соромтеся відсторонитися від ситуації.

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Нагадаємо, раніше на острові Пхі-Пхі-Дон в Таїланді зник 26-річний британський турист із Уельсу. Його родичі, стурбовані тим, що він припинив виходити на зв’язок, звернулися до влади.

Місцева поліція розпочала масштабну пошукову операцію, однак згодом з’ясувалося, що за весь цей час хлопець просто відпочивав у хостелі.

А от 23-річного студента-медика Хаді Назарі, який вирушив у похід із друзями до Національного парку Косцюшко в Новому Південному Уельсі, довелося шукати 13 днів.

Хлопець зник, коли відійшов від групи, щоб зробити фото. В його пошуках взяли участь понад 300 волонтерів і рятувальників.

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