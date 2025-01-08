Досвідчений турист зумів вижити завдяки воді зі струмків, ягодам і знайденим злаковим батончикам.

В Австралії знайшли живим 23-річного туриста Хаді Назарі, який зник майже два тижні тому в горах Нового Південного Уельсу.

Як пише Sky News із посиланням на дані місцевої поліції, хлопця виявили 8 січня 2025 року біля Блакитного озера в національному парку Косцюшко після 13-денних пошуків за участю понад 300 осіб.

Водночас інспектор поліції Нового Південного Уельсу Джош Бродфут повідомив журналістам, що досвідченого туриста доправили в лікарню "без серйозних травм", і він перебуває "в дуже гарному настрої".

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Він додав, що Назарі вижив, оскільки він пив воду зі струмків і збирав ягоди. Також туристу допомогли вижити два злакових батончики, які він "знайшов у хатині", поки блукав парком.

Зазначається, що хлопець зник 26 грудня 2024 року, коли він вирішив відокремитися від своєї туристичної групи, щоб прогулятися самостійно. Коли він не повернувся, його друзі забили на сполох.

"Це неймовірний результат, після 13 довгих днів його знайшли. Ми ніколи не втрачали надії знайти його, і ми раді, що можемо повернути його цілим і неушкодженим його родині", – заявив інспектор Бродфут.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристка вижила в австралійській глушині завдяки пляшці вина.

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