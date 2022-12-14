13 грудня 2022 року на популярному сервісі з короткострокового бронювання житла Airbnb з'явилася можливість забронювати ночівлю в легендарному Хоббітоні в Новій Зеландії, де знімалися культові трилогії Пітера Джексона "Володар перснів" та "Хоббіт".
Як пише Gizmodo, на жаль, пропозиція пожити в Hobbiton буде лише разовою на Airbnb. Вона буде доступна лише для трьох ночівель для максимум чотирьох гостей одночасно на три періоди: 2-4 березня, 9-11 березня та 16-18 березня 2023 року. Коштуватиме це лише близько 6 доларів США за ніч, плюс податки та витрати на дорогу туди та назад.
Тим не менш, ті, хто не зміг забронювати ночівлю в Хоббітоні, як і раніше, зможуть відвідати поселення хоббітів, штучно створене на сімейній фермі в Новій Зеландії спеціально для зйомок фільмів Пітера Джексона.
"Понад два десятиліття ми вітали мільйони пристрасних шанувальників на знімальному майданчику фільму Хоббітон, але ніколи раніше ніхто не мав можливості провести ніч у Середзем’ї. Я радий поділитися красою ферми моєї сім’ї та радий розмістити це культове місце на Airbnb для шанувальників з усього світу", – заявив власник ферми Рассел Александр, анонсуючи спеціальну подію до 10-ї річниці виходу першої частини трилогії "Хоббіт: Несподівана подорож".
Ті, хто все ж зможуть забронювати ночівлю в Хоббітоні, отримають такі додаткові можливості:
1. Затишний нічліг в приміщенні, куратором якого є креативний директор трилогії "Хоббіт" Брайан Мессі, включаючи письмовий куточок Більбо Беггінса в The Millhouse.
2. Приватний доступ до особистої нори Хоббіта, створеної для моментів відпочинку і післяобіднього чаю.
3. Вечірній бенкет у The Green Dragon Inn з тушкованою яловичиною та елем, цілими смаженими курчатами, свіжоспеченим хлібом і великою кількістю елю, а також другим сніданком та одинадцятьма стравами, які подаються щодня.
4. Приватна екскурсія за лаштунки знімального майданчика Хоббітона.
Хоббітон в Новій Зеландії – що відомо
Хоббітон (Hobbiton) – це село в Новій Зеландії, штучно створене спеціально для зйомок трилогій "Володар перснів" і "Хоббіт" Пітера Джексона за однойменними творами Дж. Р. Толкіна. Це невелике поселення є місцем проживання вигаданого письменником народу - хоббітів.
Хоббітон розташований на сімейній фермі приблизно у 8 км на захід від Хінуери та в 10 км на північний захід від Матамати в регіоні Ваїкато. Наразі це найбільш відвідуване туристами місце Нової Зеландії, де охочі можуть забронювати екскурсію та відчути себе героями улюбленого фільму завдяки неймовірній кількості реквізитів і декорацій.
Під час двогодинної екскурсії вартістю 75 новозеландських доларів (близько 50 доларів США), що можлива лише в складі організованого індивідуального або групового туру з довколишнього міста Матамата або Окленда, можна побачити більше 40 будиночків поселення, увійти можна лише у деякі з них.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Airbnb з'явився будинок сім'ї Корлеоне з культової кінотрилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" (The Godfather).
Крім того, в США виставили на продаж моторошний будинок, в якому частково відбувалися події 4 сезону популярного науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things).
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