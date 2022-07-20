Ніч в маєтку обійдеться всього в 50 доларів, але є низка умов.

На популярному сервісі з бронювання житла для туристів Airbnb з'явився будинок сім'ї Корлеоне з культової кінотрилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" (The Godfather).

Як пише Travel and Leisure, незвичайна пропозиція приурочена до 50-ї річниці виходу першого фільму серії.

Згідно з умовами бронювання, компанія до 5 осіб зможе мати доступ в особняк протягом усього серпня, забронювавши його на 30 днів і заплативши всього 50 доларів за ніч.

Бронювання відкриється 27 липня 2022 року.

Будинок в престижному районі Лонг-Айленда з 5 спальнями і 6 ванними кімнатами був побудований в 1930 році. Також в ньому облаштований робочий офіс, бар в підвалі, тренажерна зала, ігрова кімната і ще ціла низка благ цивілізації.

Саме тут знімалася відкриваюча сцена першого фільму трилогії, в якій Віто Корлеоне у виконанні Марлона Брандо приймає гостей під час весілля своєї дочки Конні. Й саме тут він помирає.

У 2012 році будинок був проданий майже за 1,7 мільйона доларів, після чого сам особняк і прилеглу територію реконструювали, і знову виставили на продаж, але вже за ціною 2,25 мільйона доларів. З тих пір ринкова ціна будинку, який то з'являється, то зникає з ринків нерухомості, постійно зростає.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США виставили в оренду легендарний будинок сім'ї з фільму "Один вдома".