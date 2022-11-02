За "Будинок Кріла" з 4 сезону популярного серіалу просять 1,5 мільйона доларів.

В США виставили на продаж будинок, в якому частково відбувалися події 4 сезону популярного науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" (Stranger Things).

Як пише Daily Mail, за розташований в місті Ром у штаті Джорджія будинок наразі просять 1,5 мільйона доларів. Побудований у 1882 році для полковника Гамільтона Янсі будинок з сімома спальнями та сімома ванними кімнатами, який спочатку мав назву "Будинок Клермонт" (Claremont House), виставили на продаж напередодні Хелловіну. Нинішні власники будівлі придбали її у 2019 році лише за 300 тисяч доларів, після чого провели в ній реставрацію.

Згодом команда "Дивних див" звернулася до них з пропозицією дозволити використати будинок, включно з його внутрішніми приміщеннями, для зйомок 4 сезону серіалу. У ньому вони вирішили розмістити так званий "Будинок Кріла" (Creel House), який грав важливу роль у сюжеті. Саме в цьому будинку головний антагоніст 4 сезону Векна, він же Генрі Кріл, Пітер Баллард та Номер Один, відкрив свої здібності до телекінезу та вчинив свій перший злочин. Пізніше, коли Векна був ув'язнений у Догоридригом, він створив свою базу за подобою Будинку Кріла.

Серіал "Дивні дива" – цікаві факти

Серіал "Дивні дива" стартував в 2016 році та нині є одним з найбільш успішних проектів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, що стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету серіалу – група школярів, а також їхні батьки, старші брати/сестри та друзі.

Головні ролі у серіалі виконують Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фін Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Мая Гоук, Сейді Сінк, Наталі Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Меттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно та інші.

Четвертий сезон серіалу, в якому головні герої вже помітно подорослішали, вийшов влітку 2022 року. П'ятий сезон серіалу стане для нього завершальним та, найімовірніше, вийде ближче до літа 2024 року.

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