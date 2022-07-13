Поліція Майорки також проведе навчання для співробітників місцевих готелів, щоб навчити їх справлятися з п'яними гостями.

На острові Майорка, що є одним з найпопулярніших курортів Іспанії, готельєри вирішили боротися з галасливими туристами, змусивши їх підписувати при заселенні в готелі так званий "кодекс поведінки".

Про це пише Express.

Також відзначається, що поліція Майорки проведе навчання для співробітників місцевих готелів, щоб навчити їх справлятися з п'яними гостями, головним чином, в популярних районах Ареналь і Кан-Пастілья. Власники готелів навіть передбачили додаткові кошти на оплату роботи більшої кількості охоронців.

Відзначається, що до таких заходів власники готелів вирішили вдатися після серії "інцидентів" за участю буйних туристів, звинувативши місцеву владу в бездіяльності.

Зокрема, з року в рік на Майорці надходять скарги на незаконні вуличні вечірки та акції з продажу алкогольних напоїв "два за ціною одного". Більш того, деякі перевізники пропонують туристам пиво прямо під час трансферу з аеропорту в готель, тож вони прибувають на заселення вже п'яними.

"Коли туристи збираються разом і п'ють, їх неможливо зупинити. Зрештою вони підпалюють пляжні парасольки і розбивають урни для сміття. І бувають бійки", – скаржиться Девід Сервера з Асоціації жителів містечка Льюкмайор на Майорці.

Зазначимо, що Майорка вже не перший рік намагається взяти туристів під контроль. А оскільки влітку 2022 року, після двох років карантину, число відпочиваючих тут туристів зрівнялося з показниками доковідного 2019 року. проблема стала знову актуальною.

Так, ще в 2019 році на Майорці заборонили вживання алкоголю у деяких районах або ж обмежили кількість спиртного, яке можна випити в готелях, що працюють за системою "все включено".

Також популярний середземноморський острів намагається обмежити кількість туристів, які приїжджають сюди щоліта. Серед іншого, розглядається обмеження кількості пасажирів в аеропортах. Також вже введено контроль над круїзними пасажирами з обмеженнями на кількість лайнерів, яким дозволено швартуватися біля місцевих берегів.

Як повідомляв УНІАН, раніше деякі ресторани на Майорці вирішили ввести дрес-код, щоб відлякати погано одягнених туристів.