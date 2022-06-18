Дрес-код заборонятиме заходити в заклади у купальниках і пляжному одязі, а також у дешевих аксесуарах, куплених у вуличних торговців.

Група з 11 ресторанів у Пальма-де-Майорці на іспанських Балеарських островах запровадила дрес-код з метою відсіяти погано одягнених туристів.

Ресторани, всі члени групи Palma Beach, запровадили QR-коди, щоб клієнти могли відсканувати та перевірити обов’язковий дрес-код, який вони називають Smart Chic, повідомляє The Local.

Зокрема, цей дрес-код забороняє приходити до закладу в майках, купальних костюмах, карнавальних костюмах, а також з аксесуарами, придбаними у вуличних торгівців, такими як сонцезахисні окуляри, капелюхи або перуки.

Також туристи не можуть зайти до цих 11 ресторанів, якщо на них є золоті ланцюжки, капелюхи, футболки чи одяг із логотипами інших компаній на островах, які пропагують п’яний туризм.

Запровадження дрес-коду є частиною ширшої спроби змінити модель туризму, яку пропонують Балеарські острови.

Середземноморський архіпелаг, що складається з Майорки, Менорки, Ібіци та Форментери, добре відомий не лише своїми красивими курортами, але й місцями для п’яного туризму.

Давно відомі своїми дешевими напоями, пабами і алко-круїзами острови приваблювали туристів з усієї Європи для дешевих п’яних розваг.

Наприклад, Магалуф на Майорці користується особливою популярністю у британців і, меншою мірою, німців та інших північних європейців, які хочуть дешевого і наповненого алкоголем відпочинку на сонці.

Але нові правила, що забороняють надмірне вживання алкоголю та безладну поведінку на островах, ускладнюють це, оскільки влада намагається змінити імідж і модель туризму Балеарських островів.

Нові правила, які спочатку були введені в січні 2020 року, майже не виконувалися через пандемію коронавірусу, але тепер набувають чинності і забороняють 2-в-1, щасливі години та безкоштовні бар-пропозиції, обмежуючи продаж алкоголю з 21:30 до 8:00 ранку, обмеження алкогольних напоїв до шести на день у готелях типу "все включено".

Туристична практика, коли п’яні туристи вилітали з балконів у басейни також заборонена з негайним виселенням тих, хто бере участь у популярній і часто смертельній розвазі.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2019 року курортне місто Пальма на острові Майорка заборонило вживати алкоголь у деяких популярних районах, в тому числі на пляжі, прагнучи вирішити проблему з п'яними туристами. Нові обмеження, які ввела мерія, стосуються шестикілометрового пляжу Платья-де-Пальма і чотирьох центральних зон Пальми.

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