Селище Целль-ам-Зеє в Австрії потрапило до списку найкрасивіших у світі / фото ua.depositphotos.com

Всесвітня туристська організація (ЮНВТО) назвала 32 селища по всьому світу з 136, що брали участь у конкурсі, які варто відвідати – 14 з них розташовані в Європі.

Згідно до звіту організації, селища, що потрапили в список, розташовані в 18 країнах на п'яти континентах. При цьому відразу по кілька селищ, що заслуговують на увагу, опинилися в Австрії, Італії, Іспанії, Швейцарії, Китаї, Мексиці, Еквадорі, Перу і Марокко. 

Як відзначили укладачі рейтингу, переможців обирали серед сільських напрямків, які використовують туризм як рушійну силу розвитку і нових можливостей для роботи і доходу, зберігаючи при цьому самобутність і просуваючи цінності та продукти, вироблені в громаді. Ініціатива також відзначає прихильність селищ до інновацій та стійкості у всіх її аспектах – економічному, соціальному та екологічному.

Найкращі туристичні селища за версією ЮНВТО у 2022 році

  • Целль-ам-Зеє, Австрія
  • Ваграйн, Австрія
  • Пукельдон, Чилі
  • Дажай, Китай
  • Цзинчжу, Китай
  • Чоачі, Колумбія
  • Агуаріко, Еквадор
  • Ангочагуа, Еквадор
  • Екоселище Дросельних гір, Ефіопія
  • Местія, Грузія
  • Кфар Кама, Ізраїль
  • Сауріс-Зорі, Італія
  • Острів Джильо, Італія
  • Умм Кайс, Йорданія
  • Кріл, Мексика
  • Форт, Мексика
  • Ксар-Ельхорбат, Марокко
  • Мулай Бузерктун, Марокко
  • Ламас, Перу
  • Ракчі, Перу
  • Новий замок, Португалія
  • Пхенса-Рі, Південна Корея
  • Расінарі, Румунія
  • Старе місто Аль-Ула, Саудівська Аравія
  • Бохінь, Словенія
  • Рупіт, Іспанія
  • Алькесар, Іспанія
  • Гваделупа, Іспанія
  • Уоллс, Швейцарія
  • Андерматт, Швейцарія
  • Біргіт, Туреччина
  • Тай Хай, В'єтнам

Ще 20 селищ увійдуть до програми модернізації. До цього списку, серед інших, потрапили сільські місцевості на Кіпрі, в Португалії, Туреччини, Колумбії, Польщі, Парагваї, Ізраїлі, Індії та ще ряді країн.

Усі 52 селища також стануть частиною глобальної мережі найкращих туристичних селищ ЮНВТО, створеної в 2021 році, яка з цієї дати об'єднує 115 селищ з п'яти континентів. Мережа надає низку переваг, включаючи навчання на місцях та в Інтернеті, обмін найкращими практиками та міжнародне визнання та визнання бренду.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків, які варто уникати у 2023 році.

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