Всесвітня туристська організація (ЮНВТО) назвала 32 селища по всьому світу з 136, що брали участь у конкурсі, які варто відвідати – 14 з них розташовані в Європі.
Згідно до звіту організації, селища, що потрапили в список, розташовані в 18 країнах на п'яти континентах. При цьому відразу по кілька селищ, що заслуговують на увагу, опинилися в Австрії, Італії, Іспанії, Швейцарії, Китаї, Мексиці, Еквадорі, Перу і Марокко.
Як відзначили укладачі рейтингу, переможців обирали серед сільських напрямків, які використовують туризм як рушійну силу розвитку і нових можливостей для роботи і доходу, зберігаючи при цьому самобутність і просуваючи цінності та продукти, вироблені в громаді. Ініціатива також відзначає прихильність селищ до інновацій та стійкості у всіх її аспектах – економічному, соціальному та екологічному.
Найкращі туристичні селища за версією ЮНВТО у 2022 році
- Целль-ам-Зеє, Австрія
- Ваграйн, Австрія
- Пукельдон, Чилі
- Дажай, Китай
- Цзинчжу, Китай
- Чоачі, Колумбія
- Агуаріко, Еквадор
- Ангочагуа, Еквадор
- Екоселище Дросельних гір, Ефіопія
- Местія, Грузія
- Кфар Кама, Ізраїль
- Сауріс-Зорі, Італія
- Острів Джильо, Італія
- Умм Кайс, Йорданія
- Кріл, Мексика
- Форт, Мексика
- Ксар-Ельхорбат, Марокко
- Мулай Бузерктун, Марокко
- Ламас, Перу
- Ракчі, Перу
- Новий замок, Португалія
- Пхенса-Рі, Південна Корея
- Расінарі, Румунія
- Старе місто Аль-Ула, Саудівська Аравія
- Бохінь, Словенія
- Рупіт, Іспанія
- Алькесар, Іспанія
- Гваделупа, Іспанія
- Уоллс, Швейцарія
- Андерматт, Швейцарія
- Біргіт, Туреччина
- Тай Хай, В'єтнам
Ще 20 селищ увійдуть до програми модернізації. До цього списку, серед інших, потрапили сільські місцевості на Кіпрі, в Португалії, Туреччини, Колумбії, Польщі, Парагваї, Ізраїлі, Індії та ще ряді країн.
Усі 52 селища також стануть частиною глобальної мережі найкращих туристичних селищ ЮНВТО, створеної в 2021 році, яка з цієї дати об'єднує 115 селищ з п'яти континентів. Мережа надає низку переваг, включаючи навчання на місцях та в Інтернеті, обмін найкращими практиками та міжнародне визнання та визнання бренду.
Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків, які варто уникати у 2023 році.
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