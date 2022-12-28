Відразу по кілька селищ, які варто відвідати, опинилися в Австрії, Італії, Іспанії, Швейцарії, Китаї, Мексиці, Еквадорі, Перу і Марокко.

Всесвітня туристська організація (ЮНВТО) назвала 32 селища по всьому світу з 136, що брали участь у конкурсі, які варто відвідати – 14 з них розташовані в Європі.

Згідно до звіту організації, селища, що потрапили в список, розташовані в 18 країнах на п'яти континентах. При цьому відразу по кілька селищ, що заслуговують на увагу, опинилися в Австрії, Італії, Іспанії, Швейцарії, Китаї, Мексиці, Еквадорі, Перу і Марокко.

Як відзначили укладачі рейтингу, переможців обирали серед сільських напрямків, які використовують туризм як рушійну силу розвитку і нових можливостей для роботи і доходу, зберігаючи при цьому самобутність і просуваючи цінності та продукти, вироблені в громаді. Ініціатива також відзначає прихильність селищ до інновацій та стійкості у всіх її аспектах – економічному, соціальному та екологічному.

Найкращі туристичні селища за версією ЮНВТО у 2022 році

Целль-ам-Зеє, Австрія

Ваграйн, Австрія

Пукельдон, Чилі

Дажай, Китай

Цзинчжу, Китай

Чоачі, Колумбія

Агуаріко, Еквадор

Ангочагуа, Еквадор

Екоселище Дросельних гір, Ефіопія

Местія, Грузія

Кфар Кама, Ізраїль

Сауріс-Зорі, Італія

Острів Джильо, Італія

Умм Кайс, Йорданія

Кріл, Мексика

Форт, Мексика

Ксар-Ельхорбат, Марокко

Мулай Бузерктун, Марокко

Ламас, Перу

Ракчі, Перу

Новий замок, Португалія

Пхенса-Рі, Південна Корея

Расінарі, Румунія

Старе місто Аль-Ула, Саудівська Аравія

Бохінь, Словенія

Рупіт, Іспанія

Алькесар, Іспанія

Гваделупа, Іспанія

Уоллс, Швейцарія

Андерматт, Швейцарія

Біргіт, Туреччина

Тай Хай, В'єтнам

Ще 20 селищ увійдуть до програми модернізації. До цього списку, серед інших, потрапили сільські місцевості на Кіпрі, в Португалії, Туреччини, Колумбії, Польщі, Парагваї, Ізраїлі, Індії та ще ряді країн.

Усі 52 селища також стануть частиною глобальної мережі найкращих туристичних селищ ЮНВТО, створеної в 2021 році, яка з цієї дати об'єднує 115 селищ з п'яти континентів. Мережа надає низку переваг, включаючи навчання на місцях та в Інтернеті, обмін найкращими практиками та міжнародне визнання та визнання бренду.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків, які варто уникати у 2023 році.

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