Мандрівників закликали мудро обмірковувати свій вибір, перед тим як відправитися кудись у відпустку.

Туристичне видавництво Fodor назвало 10 найбільш переповнених туристами напрямків, яких варто уникати у 2023 році.

Як пише The Independent, до списку потрапили Барселона, Париж і Дубровник як найбільш "постраждалі культурні точки", а Венеція і Амальфітанське узбережжя увійшли до списку двох найбільш відвідуваних туристами районів Італії.

Британський Корнуолл також потрапив до "чорного" списку 2023 року через масовий приплив туристів щоліта, що в останні роки створює навантаження на місцевих жителів, дороги і навколишнє середовище.

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"Інфраструктури просто не існує, щоб підтримувати таку кількість відвідувачів, що робить життя місцевих жителів, м'яко кажучи, неприємним в пік сезону. Вузькі провулки, що ведуть до доріг, і обмежена кількість паркувальних місць в деяких з найпопулярніших місць в окрузі в сукупності створюють затори, забруднення і сміття", – розповів один з постійних відвідувачів регіону.

Список враховує кілька показників: від кількості туристів, які втручаються в місцеве життя та природу, до водних криз, перевантаженої інфраструктури, яка не може впоратися з відвідувачами, та ризику забруднення транспортом (на даний момент подорожі становлять близько 8 відсотків глобальних викидів парникових газів). Також відзначається надмірне споживання води в готелях.

Постраждала від ерозій берегова лінія Франції – навколо Етрети, Нормандії та марсельського національного парку Каланкі – також відзначається як небажана для відвідування, тоді як на озері Тахо в Каліфорнії, як повідомляється, спостерігався приплив міських жителів, які переселилися туди, що спричинило "забиті стежки та пляжі".

Антарктичний півострів – ще одна несподівана поява в списку постраждалих від овертуризму.

"На папері кількість туристів не виглядає такою великою, і вони обмежені різними договорами, що захищають Антарктиду. Але ці туристичні групи зосереджені в одній частині Антарктиди: на Антарктичному півострові, який пережив одне з найшвидших потеплінь й найрізкіше скорочення дикої природи в історії", – кажуть редактори списку.

Як відзначають автори рейтингу, туризм є основним двигуном економіки більшості островів і країн, що розвиваються. Незважаючи на те, що це приносить громадам широкий спектр переваг, воно також створює проблеми, які без належного управління ресурсами та рівня свідомості мандрівників можуть посилити проблеми регіону.

Вони також зазначають, що цьогорічний список не є бойкотом чи забороною, а скоріше закликом до мандрівників мудро обмірковувати свій вибір.

Найбільш переповнені туристами напрямки в світі

1. Берегова лінія Франції

2. Озеро Тахо, Каліфорнія

3. Антарктида

4. Страждаючі культурні точки: Барселона, Париж і Дубровник

5. Венеція та узбережжя Амальфі

6. Корнуолл, Великобританія

7. Амстердам, Нідерланди

8. Таїланд (Майя Бей, Ко Тао)

9. Мауї, Гаваї

10. Американський Захід (озера Пауелл і Мід, Арізона, Невада, Каліфорнія, Юта)

Як повідомляв УНІАН, раніше популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet назвав місця по всьому світу, які варто відвідати в 2023 році.

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