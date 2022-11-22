Рим (Італія), Лондон (Великобританія) та Париж (Франція) визнані містами Європи з найбільшою кількістю безкоштовних туристичних визначних пам'яток.
Як пише The Independent з посиланням на дані дослідження туристичної компанії Omio, зокрема, італійська столиця пропонує мандрівникам безкоштовний доступ до 553 туристичних визначних пам'яток і 34 музеїв. До них відносяться Пантеон, фонтан Треві та Базиліка Святого Петра.
Британська столиця безкоштовно відкриває двері 95 музеїв і 487 інших туристичних локацій. Зокрема, гості Лондона можуть безкоштовно оглянути галерею Тейт Модерн, Національну галерею, Музей Вікторії і Альберта, Британський музей і Музей природної історії.
Гості французької столиці Парижа можуть безкоштовно відвідати 27 музеїв і 394 пам'ятки: знамените кладовище Пер-Лашез, Музей сучасного мистецтва, базиліку Сакре-Кер і багато іншого.
Також Omio розглянув 12 різних критеріїв, щоб визначити, які європейські міста найкраще підходять для економних туристів, включаючи заходи, їжу і напої, а також інфраструктуру. Серед іншого враховувалися ціна пива, вартість проїзду на місцевому транспорті, вартість вечері на двох і кількість безкоштовних громадських питних фонтанчиків.
В результаті дослідження показало, що іспанська Гренада є найкращим містом для тих, хто хоче заощадити: пиво в середньому коштує 2,19 євро, а проїзний на 24 години – 1,23 євро.
Найкращі міста Європи для бюджетних мандрівників:
1. Гренада, Іспанія
3. Венеція, Італія
5. Единбург, Великобританія
7. Кембридж, Великобританія
8. Севілья, Іспанія
9. Малага, Іспанія
10. Флоренція, Італія
Де можна дешево відпочити в Європі
Раніше раніше Румунія, Португалія і Словенія потрапили в число найдешевших країн Європи для відвідування в 2023 році, де туристи зможуть побачити максимум і витратити при цьому мінімум.
Також були названі найдешевші країни Європи для життя в 2023 році: до списку потрапили шість країн Східної Європи.