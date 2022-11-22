Також були названі найвигідніші європейські міста для бюджетних туристів.

Рим (Італія), Лондон (Великобританія) та Париж (Франція) визнані містами Європи з найбільшою кількістю безкоштовних туристичних визначних пам'яток.

Як пише The Independent з посиланням на дані дослідження туристичної компанії Omio, зокрема, італійська столиця пропонує мандрівникам безкоштовний доступ до 553 туристичних визначних пам'яток і 34 музеїв. До них відносяться Пантеон, фонтан Треві та Базиліка Святого Петра.

Британська столиця безкоштовно відкриває двері 95 музеїв і 487 інших туристичних локацій. Зокрема, гості Лондона можуть безкоштовно оглянути галерею Тейт Модерн, Національну галерею, Музей Вікторії і Альберта, Британський музей і Музей природної історії.

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Гості французької столиці Парижа можуть безкоштовно відвідати 27 музеїв і 394 пам'ятки: знамените кладовище Пер-Лашез, Музей сучасного мистецтва, базиліку Сакре-Кер і багато іншого.

Також Omio розглянув 12 різних критеріїв, щоб визначити, які європейські міста найкраще підходять для економних туристів, включаючи заходи, їжу і напої, а також інфраструктуру. Серед іншого враховувалися ціна пива, вартість проїзду на місцевому транспорті, вартість вечері на двох і кількість безкоштовних громадських питних фонтанчиків.

В результаті дослідження показало, що іспанська Гренада є найкращим містом для тих, хто хоче заощадити: пиво в середньому коштує 2,19 євро, а проїзний на 24 години – 1,23 євро.

Найкращі міста Європи для бюджетних мандрівників:

1. Гренада, Іспанія

2. Брюгге, Бельгія

3. Венеція, Італія

4. Валенсія, Іспанія

5. Единбург, Великобританія

6. Інсбрук, Австрія

7. Кембридж, Великобританія

8. Севілья, Іспанія

9. Малага, Іспанія

10. Флоренція, Італія

Де можна дешево відпочити в Європі

Раніше раніше Румунія, Португалія і Словенія потрапили в число найдешевших країн Європи для відвідування в 2023 році, де туристи зможуть побачити максимум і витратити при цьому мінімум.

Також були названі найдешевші країни Європи для життя в 2023 році: до списку потрапили шість країн Східної Європи.

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