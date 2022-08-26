До топ-3 країн з найкращими пляжами в Європі увійшли Греція, Італія і Португалія.

Греція стала найпопулярнішою європейською країною для любителів пляжного відпочинку в цьому році.

Про це свідчать дані індексу найкращих пляжів 2022 року, опублікованому пошуковою системою оренди житла для відпустки Holidu, повідомляє Breaking Travel News.

Згідно зі списком Holidu "Найпопулярніші країни для пляжів в Європі", заснованому на рейтингу Google, Греція лідирує, збираючи 5,4 тисячі пошукових запитів в Google щомісяця і більше 142 тисяч хештегов в Instagram.

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Найкращим вибором для мандрівників, які планують поїздки в Грецію заради пляжного відпочинку, є Крит, Наксос і Міконос.

Топ-10 країн Європи для пляжного відпочинку:

Греція

Італія

Португалія

Франція

Ірландія

Іспанія

Хорватія

Мальта

Нідерланди

Польща

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти визначили туристичні напрямки, куди найкраще їхати за веселим відпочинком.

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